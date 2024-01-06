Куда пойти в Казани 7 января

Темный лес, цифровой да Винчи, зимняя рыбалка, рождественский хор и 147 свиданий

Впереди последние дни новогодних каникул. Осталось совсем немного, и мы снова окунемся в рабочие будни. Поэтому если вы в праздники еще не составили для себя насыщенную культурную программу, то сейчас самое время. А мы подготовили для вас подборку наиболее интересных мероприятий, которые пройдут в Казани 7 января.

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Выставка "Другая сторона леса"

Выставка "По ту сторону леса" — это 17 масштабных полотен китайского художника Лу Линя. Экспозиция представляет собой творческое видение современной китайской живописи, сближая традиции и ментальность. Его творчество выделяется особенным стилем и глубоким восприятием искусства. Художник стремится передать ощущения человека, выбывшего из общественных ролей и оказавшегося в неопределенности "сумрачного леса" жизни. Центральная тема картин — погружение в мир потерь и неопределенности. Эта выставка стала значимым событием как в родной стране художника, так и за ее пределами. Творчество Лу Линя представлено в различных музеях и галереях по всему миру, включая Пекин, Шанхай, Нанкин, Сингапур, Берлин, Потсдам.

Где: Художественная галерея "Хазинэ"Когда: 10:00–18:00

Мультимедийная выставка "Леонардо да Винчи. Тайна гения"

Несмотря на множество исследований и произведений, Леонардо да Винчи до сих пор остается загадочной фигурой, олицетворением универсального гения эпохи Возрождения. Экспозиция в Artplay Media, основанная на технологии Cinema 360, погружает зрителя в мир творчества итальянского художника. Посетители могут рассмотреть в деталях его величайшие произведения, такие как "Джоконда", "Тайная вечеря", "Спаситель", "Крещение" и "Дама с горностаем". Это позволяет лучше понять глубину и многогранность вклада мастера в различные области науки и искусства. Формат выставки позволяет воссоздать дух того времени, предоставляя возможность вглядеться в лица XV—XVI веков и оценить величие мастера.

Где: Центр цифрового искусства Artplay MediaКогда: 10:00–21:00

Спектакль "Как по щучьему велению"

Этот одноактный спектакль основан на русских народных сказках. Основой спектакля послужила сказка "По щучьему велению", но режиссерское видение внесло свои коррективы, дополнив сюжет новыми линиями и оригинальными персонажами. Эти изменения не только не искажают оригинальную сказку, но и придают ей новизну и дополнительный интерес. Центральным персонажем спектакля становится Емеля, который в этой интерпретации не лентяй, а, наоборот, обладает дружелюбием, весельем и находчивостью. Емеля способен выйти из любой трудной ситуации, а его приключения сопровождаются песнями и танцами. Перед погружением в мир сказочных персонажей, за полчаса до начала представления зрителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Где: Казанский ТЮЗКогда: 10:30

Мастер-класс по рыбалке на Рыбацком острове

Рыбацкий остров представляет собой небольшой, но уютный уголок природы, где вы сможете насладиться атмосферой уединения и спокойствия, оторвавшись от шума городской суеты. В ходе мастер-класса вы узнаете секреты успешной зимней рыбалки. Опытные инструкторы поделятся своими знаниями и навыками и помогут участникам освоить все тонкости ловли. Неважно, опытный вы рыбак или только начинаете свой путь в мире рыболовства, этот мастер-класс станет познавательным для каждого.

Где: ул. Нижнезареченская дамба, д. 1, Кремлевский мостКогда: 11:00–12:30

Гонки на радиоуправляемых машинках

Специально созданная снежная трасса станет площадкой для захватывающих соревнований на радиоуправляемых машинках. Это зрелище, где важнее не столько скорость, сколько мастерство и управляемость машин. Гонки будут проходить в двух категориях — скорость и аккуратность. В первой вы будете соревноваться за звание самого быстрого пилота. Во второй категории предстоит продемонстрировать свое мастерство в управлении, преодолевая трассу с наименьшими потерями и изяществом. Снежная трасса создана с учетом всех нюансов и особенностей радиоуправляемых гонок. Здесь найдут свое место как профессионалы, так и новички.

Где: Горкинско-Ометьевский лесКогда: 11:00

Спектакль "Времена года"

Зима, Весна, Лето и Осень оживают на сцене, чтобы определить, кто из них самое прекрасное и важное время года. Сюжет развивается вокруг их соревнования, конфликтов и разногласий, когда каждое из времен года стремится доказать свою уникальность и превосходство. Великолепные образы персонажей и яркие костюмы подчеркивают их характеры, а захватывающая игра актеров переносит зрителей в удивительный мир сказочной реальности. В процессе спектакля зрители будут свидетелями не только забавных ситуаций, но и гармонии, которая находится в дружбе. Потому что, несмотря на различия и индивидуальные особенности, герои понимают, что вместе они создают чудеса и делают мир красочным и удивительным.

Где: двор Присутственных мест Казанского кремляКогда: 14:00

Рождественский хор

Седьмого января православные отмечают Рождество Христово. А какое Рождество без рождественского хора?! Зимний вечер наполнится волшебством благодаря музыкальной а капелла группе "Атмосфера". А капелла — это искусство музыкального творчества, где каждый звук, каждая нота звучат без инструментальной поддержки. "Атмосфера" представит исполнение любимых новогодних композиций. Их репертуар включает в себя как классические новогодние хиты, так и современные интерпретации. Рождественский хор станет идеальным вариантом для тех, кто хочет прочувствовать атмосферу праздника в музыкальной форме.

Где: Сад рыбакаКогда: 17:00

Показ фильма "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии"

Если вас тянет погрузиться в философские глубины, то обратите внимание на фильм "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии" от шведского режиссера Роя Андерссона. Это завершающая часть его экзистенциальной трилогии, которая черпает вдохновение из шедевра Питера Брейгеля Старшего "Охотники на снегу". В этом фильме каждый кадр — отдельный этюд, а структура скетчей сливается в кинематографический мозаичный портрет. Главное в фильме — это попытка осмыслить, что такое человечность. Режиссер обращается к зрителю через скетчи, где персонажи, словно кочующие души, несут свои размышления о бытии. Юмор в фильме несет в себе глубокую печаль, создавая гармонию с трагическими нотками человеческого существования. Отказавшись от традиционной сюжетной линии, Рой Андерссон строит свое произведение на моментах, которые похожи на картины Брейгеля. Эта кинематографическая одиссея несет с собой атмосферу средневековой живописи, однако, переосмысливая ее в контексте современности, она выходит за рамки искусства.

Где: Центр современной культуры "Смена"Когда: 18:00

Спектакль "Рома, правда и подкасты"

Спектакль "Рома, правда и подкасты" ставит перед зрителями вопросы о самопознании, любви и правде. Постановка основана на пьесе Игоря Витренко, вошла в шорт-лист фестиваля "Любимовка". Главный герой, подросток Рома, вступает в игру с самим собой, стремясь стать другим человеком, чтобы заслужить любовь. Эта попытка вызывает пересмотр понятия правды. Хотя он формально старается быть честным перед окружающими, на самом деле теряет свою подлинность и лжет сам себе. Современные подростки находятся в ловушке цифрового мира, но их естественные потребности в любви, признании и настоящем человеческом контакте остаются неизменными. Спектакль смешивает текст пьесы с цифровой реальностью, голосовыми помощниками, соцсетями и запросами в интернете, создавая мозаичное изображение современной жизни. "Рома, правда и подкасты" ставит нас перед зеркалом современности, где каждый зритель может найти отклик на собственные внутренние вопросы и мысли.

Где: Творческая лаборатория "Угол"Когда: 19:00

Спектакль "147"

Спектакль "147" предлагает зрителям глубокое погружение в тему изменений в отношениях в современном мире. Все мы переживаем перемену вокруг себя, но как эти изменения отражаются на наших личных связях? Вопросы о том, кто считается "твоим человеком" сегодня и стоит ли вообще искать пару в изменчивом мире, задаются на сцене этого захватывающего спектакля. Сценическая адаптация книги "147 свиданий" Радмилы Хаковой приносит новый взгляд на истории персонажей. Художница Ксения Шачнева и режиссер Дарья Андреева смешивают реальный и виртуальный миры, приглашая зрителей не просто перечитать книгу, а прожить ее вместе с героями на сцене.

Где: Театральная площадка MOÑКогда: 19:00