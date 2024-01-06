Новогоднее путешествие из Москвы в Казань: воркаут-зона, душевые, молельная

Корреспонденты "Российской газеты" завершают путешествие по автотрассе М-12 "Восток" Москва-Казань. Позади - Московская, Владимирская, Нижегородская области. Впереди - Чувашия и Татарстан.

Мы были одни на дороге

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Фотокорреспондент Александр Эшкинин и я живем в Казани. И поэтому поехали не вперед по трассе (собственно, в татарском Шали она на данный момент заканчивается), а навстречу нашему коллеге в Нижегородской области - Антону Дерябину.

Решили двигаться от самого начала пути, съехав на М-12 с трассы Шали - Бавлы. Это 80 километров от Казани. Развязка интересна тем, что находится в семи километрах от трассы М-7, и по ней можно продолжить путь как на Уфу, так и на Оренбург.

Путешествие из Казани до Шумерлей и обратно обошлось нам в 2042 рубля. Без учета бензина.

Контраст со старой трассой заметен сразу. Тут - освещенная абсолютно пустая дорога с отличным покрытием. Едешь, и на третьей минуте появляется ощущение, что в этом мире произошел апокалипсис, поскольку навстречу тебе не попадается ни одной машины и тем более человека. На пятой минуте поездки немного отпускает. Тем более что перед тобой появляется первый автомобиль.

Отсутствие трафика объясняется просто. Трассу открыли только 21 декабря. Многие автомобилисты просто не знают о ней. Уже после первой развязки, которую мы встречаем на пути, количество машин становится заметно больше.

Это наши кровеносные сосуды

- У меня есть друг, он на днях ездил на выходные в Москву по М-12, и вы не представляете его восторг. Как у ребенка! - рассказал корреспонденту "РГ" мэр Казани Ильсур Метшин. - Если раньше по М-7 он мог доехать из-за пробок и ограничений скорости за 12 часов, то, путешествуя по новой трассе, добрался за шесть с половиной. Дороги и скорость на них - это наши кровеносные сосуды. Одно дело, когда средняя скорость 50 километров в час, и совсем другое - 110. Это уже иной уровень доставки грузов и перемещения людей.

Новые автозаправки: будет душ и молитва

Одна из особенностей трассы на нашем участке в том, что по пути встречаются не обычные заправки, а многофункциональные зоны дорожного сервиса. Таковых в Татарстане пока четыре из запланированных шести.

Заруливаем на одну из них. Внешне все выглядит заманчиво. Дальнобойщикам и автобусам выделили отдельные зоны для паркинга. Есть даже детская площадка и воркаут-зона. Летняя веранда. Однако все это было занесено снегом.

Заходим в кафе. Несмотря на пока небольшой трафик на дороге и маленькое количество посетителей, ассортимент в кафе разнообразный. Да и цены божеские. Перемяч с мясом - 70 рублей, элеш с курицей - 85, беккен с капустой - 55, лапша - 106, маленький капучино - 189. Полноценный обед обойдется в среднем в 250-300 рублей.

Одна из особенностей трассы - в том, что по пути встречаются не обычные заправки, а многофункциональные зоны дорожного сервиса.

В общем, дорожный сервис оставил приятное впечатление. Понятно, многое пока не работает. Однако и трассу открыли раньше срока. Не все успели отладить. Вот и в душевых пока идет монтаж оборудования. Оборудуют молельную комнату. О ней рассказала работница АЗС Татьяна: "Там нет религиозной атрибутики. Только стрелка на потолке, указывающая на Каабу".

Так что в перспективе водители на заправке смогут не только принять душ, но и помолиться. Когда все будет готово, выяснить не удалось.

Эх, дороги…

Дорожное покрытие идеальным назвать нельзя. Иногда машину потрясывало, чувствовалась вибрация в колесах. В Татарстане накануне прошел мощный снегопад, и в начале пути из двух полос в одну сторону была очищена только одна.

В Чувашии - другая проблема. Там водители жалуются, что дорогу обрабатывают каким-то непонятным реагентом, отчего трасса становится сырой. Грязь и камушки летят из-под колес проезжающих машин, и можно голландцем получить в лобовое стекло. С одной стороны, странные претензии: на какой трассе этого нет? С другой - тут ты за проезд платишь немалые деньги, и хочется достойного сервиса.

А вот освещение трассы хорошее. Пока мы ехали до моста через Волгу, трасса была полностью освещена.

Один мост на два района

Мост через Волгу между Лаишевским и Верхнеуслонским районами - это отдельная гордость. Его длина - 3,4 километра, ширина - 25 метров. По две полосы в обе стороны. Чтобы ускорить процесс возведения, его строили одновременно с двух берегов.

На красоту Волги можно любоваться с большегрузов, на легковой - мешает отбойник. В любом случае, поражаешься сложности технического сооружения. Сколько грунта нужно было вывезти, чтобы прорубить дорогу на высоком берегу реки!

Есть проблема

Местные жители жаловались, что новая трасса перекрыла им привычные пути к реке и лесу. Удивительно, но на пути следования через две республики мы не встретили ни одного пешеходного перехода через трассу. Ни надземного, ни подземного.

То же и с животными… Можно увидеть довольно протяженные участки дороги, которые ограждены сетчатым забором, дабы дикие звери не мешали движению автомобилей. Заявлено, что, если животному понадобится перейти на другую сторону автомагистрали, для этого есть экодуки. Эти "зеленые мосты" огорожены шумозащитными экранами, покрыты почвой и растительностью. Наверное, зверю лесному будет понятно, где их найти. Но, когда ты движешься на автомобиле, этих переходов не видно.

Полноценный обед обойдется в среднем в 250-300 рублей.

Телефон *2323

Если в Татарстане вышек не видно, а связь есть, то в Чувашии - наоборот. И это создает определенные трудности.

На одной из только что открывшихся фешенебельных заправок ко мне подошел молодой человек с вопросом, не знаю ли я, где находится шиномонтаж. По трассе таких точек нет, интернета в телефоне нет, в кафе Wi-Fi тоже нет. Как узнать точки, где ремонтируют шины поблизости?

Достопримечательности в Чувашии далеко от трассы - 80 километров до Алатыря, где в этом году открылся Музей русской провинции, и 100 км до Чебоксар. Фото: Александр Эшкинин/ РГ

Позвонили по бесплатному номеру "Автодора" *2323. Как оказалось, он действует и в самых сложных ситуациях. Парню помогли.

Туристам придется выбирать

Что касается туристической инфраструктуры, тут вопрос, готов ли путешественник проделать от 20 километров в сторону Казани до 60 в сторону Иннополиса - самого молодого города России или потратить еще 20 к острову-граду Свияжску (расстояние зависит от развязки, с которой вы съезжаете с М-12). То же и в Чувашии. 80 километров от трассы до Алатыря, где в этом году открылся Музей русской провинции, и 100 до самих Чебоксар.

- Многое будет зависеть от местных властей, - отмечает директор туристической компании Раиль Хайруллин. - Когда вы едете по Татарстану, на встречающихся аншлагах можно узнать о тех или иных достопримечательностях по пути. Если поставить такие аншлаги вдоль трассы, людям будет проще ориентироваться в местных красотах. И в таком случае это действительно может принести определенный доход как малому бизнесу, так и всей индустрии туризма.

От автора

Олег Платонов, обозреватель "Российской газеты":

- В итоге путешествие из Казани до Шумерлей и обратно обошлось в 2042 рубля. Без учета бензина. Трасса идеально подходит для спокойного путешествия на любом транспорте. Без топлива вы не останетесь - заправки каждые 80-120 километров.

С сервисом пока есть проблемы, но в течение полугода многие вопросы будут решены. Главное - это трасса нового уровня, которая позволяет работать и путешествовать с комфортом. За который все-таки придется платить.

Кстати, система оплаты, на мой взгляд, несовершенна. Автомобилисту достаточно залепить одну цифру на своем госномере снегом - и вуаля! Можно ехать бесплатно. Нам навстречу попадались такие "зайцы", причем на совсем недешевых автомобилях. Никаких постов ДПС, кто мог бы оштрафовать нарушителя, по пути следования мы не увидели.

P.S.

Закончилось путешествие корреспондентов "Российской газеты" по новой скоростной платной трассе М-12 "Восток" Москва-Казань. Общая сумма, затраченная на проезд, составила около 4500 рублей.