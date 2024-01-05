Штормовое предупреждение в Сочи: закрыты две трети горнолыжных трасс

Горнолыжные курорты Сочи закрывают трассы из-за снегопада и опасности схода лавин. Для катания доступно только 55 километров. Это треть от общего числа участков, передает «МИР 24».

В Краснодарском крае сейчас действует штормовое предупреждение. Из-за большого количества осадков поднялся уровень воды. Коммунальные службы и спасатели дежурят в усиленном режиме.

Ранее в пятницу сообщалось, что из-за аномальных снегопадов в Норвегии закрыли несколько школ. За считанные часы выпало больше метра снега. Люди раскапывали выходы из домов, под сугробами искали машины. В некоторых регионах страны жители остались без электричества, отменены автобусы и поезда.