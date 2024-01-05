На Байкал устремились «охотники» за метановыми пузырьками

На Байкал потянулись любители фотосессий на фоне прозрачного льда и знаменитых метановых пузырьков. Правда, доступных мест для сногсшибательных кадров пока немного, говорит жительница Иркутска, участница проекта «Россия – страна возможностей» Ольга Фищук: «В данный момент лед встал в проливе Малое море – это место между побережьем озера и островом Ольхон. Именно там можно увидеть метановые пузырьки во всем великолепии. И лед в этом месте из-за постоянных ветров прозрачный, чистый, прекрасно видно дно». Также озеро уже замерзло в районах поселков Бугульдейка и Большое Голоустное. Что касается популярной у туристов Листвянки – ближайшего к Иркутску населенного пункта на берегу Байкала, то там лед еще только начинает вставать. «Пока каша», – отмечает Ольга Фищук.

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Несмотря на то что на время каникул почти все базы отдыха на берегу озера забронированы, настоящее паломничество туристов начнется позже: «Пиковое время – это начиная с середины февраля и до конца марта. В основном в это время, когда погода мягче, а лед капитально встает, организуют походы по льду Байкала, разные кемпинги, катание на коньках, лыжах, на хивусах – судах на воздушной подушке». В конце марта, кстати, с прозрачным льдом сложнее – озеро весной укутывает устойчивый снежный покров.