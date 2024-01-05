На Байкал устремились «охотники» за метановыми пузырьками
На Байкал потянулись любители фотосессий на фоне прозрачного льда и знаменитых метановых пузырьков. Правда, доступных мест для сногсшибательных кадров пока немного, говорит жительница Иркутска, участница проекта «Россия – страна возможностей» Ольга Фищук: «В данный момент лед встал в проливе Малое море – это место между побережьем озера и островом Ольхон. Именно там можно увидеть метановые пузырьки во всем великолепии. И лед в этом месте из-за постоянных ветров прозрачный, чистый, прекрасно видно дно». Также озеро уже замерзло в районах поселков Бугульдейка и Большое Голоустное. Что касается популярной у туристов Листвянки – ближайшего к Иркутску населенного пункта на берегу Байкала, то там лед еще только начинает вставать. «Пока каша», – отмечает Ольга Фищук.
Несмотря на то что на время каникул почти все базы отдыха на берегу озера забронированы, настоящее паломничество туристов начнется позже: «Пиковое время – это начиная с середины февраля и до конца марта. В основном в это время, когда погода мягче, а лед капитально встает, организуют походы по льду Байкала, разные кемпинги, катание на коньках, лыжах, на хивусах – судах на воздушной подушке». В конце марта, кстати, с прозрачным льдом сложнее – озеро весной укутывает устойчивый снежный покров.
Байкал пользуется спросом у туристов во все времена года. Например, в 2022-м Иркутскую область, расположенную на западном берегу озера, посетило 1,5 млн человек, Бурятию, которая находится к востоку от Байкала, – около 500 тыс. При этом в ближайшей перспективе турпоток к озеру может достигнуть 5 млн человек в год. Неоднократно отмечалось, что нашествие туристов негативно сказывается на экосистеме, и предлагались различные варианты, как ограничить поток отдыхающих. Например, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян выступил с идеей ввести «экономический барьер» в размере 50 тыс. руб. для каждого, кто захочет посетить Байкал.