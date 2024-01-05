Названы лучшие лыжные трассы в Москве и Подмосковье

Горнолыжные комплексы «Кант» и «Лата Трэк» можно считать наиболее популярными локациями для активного отдыха в столичном регионе, заявила в интервью NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что там можно кататься на лыжах, сноуборде и тюбингах.

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Кроме этого, можно поехать на горнолыжный склон в Ново-Переделкино, Куркино, либо на Воробьевы горы, — сказала Ансталь.

Она добавила, что недалеко от Москвы можно посетить один из лучших курортов — парк «Сарачаны». По мнению Ансталь, данный комплекс подойдет и начинающим, и профессионалам. Близ столицы, по ее словам, также располагается парк «Яхрома».

Ранее в Сочи из-за шторма закрыли почти все канатные дороги на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна». В регионе действовало штормовое предупреждение. При этом в горах был очень сильный ветер с порывами до 27 м/с, а также шел мощный снегопад.