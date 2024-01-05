За 2023 год Кубань приняла рекордное количество туристов

В прошлом году Краснодарский край установил новый рекорд по числу туристов, привлеченных в регион. Как сообщили из пресс-службы администрации, посещение края составило 18,6 миллиона человек. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами, где отмечалось не более 18 миллионов туристов.

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Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что основными направлениями остаются горный кластер Сочи и черноморское побережье.

Расширение предложений и разнообразие активностей в регионе способствовали увеличению числа посетителей. Почти половина туристов прибывает в край в нелетний период. В 2023 году было добавлено 2000 номеров размещения, открыто 64 новых гостиницы и созданы девять пляжных зон общей протяженностью около 1,2 км.