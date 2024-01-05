Нижний Новгород вошел в топ-10 городов России для поездок на Рождество
Нижний Новгород, по данным сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, занял девятое место в рейтинге российских городов для поездок на Рождество. В столице Приволжья туристы собираются провести в среднем три ночи по цене в 6168 рублей за каждую.
Лидером в списке предпочтений рождественских путешественников стал Санкт-Петербург. В городе на Неве они планируют в среднем четыре ночевки, заплатив за каждую 5390 рублей. На втором месте — Москва (5440 р. / 3 ночи), на третьем — Сочи (4374 р./ 5 ночей).