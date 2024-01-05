Куда пойти в Казани 6 января

Зимние забавы, моржевание, ночной трамвай, татарский стендап и татарская музыка.

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Завтра — начинаются первые выходные Нового года. И они нам намекают, что каникулы тихонечко приближаются к своему завершению. Чтобы разнообразить ваши праздники, "Реальное время" собрало наиболее интересные мероприятия, которые пройдут в Казани 6 января.

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"Горьковские елки"

"Горьковские елки" — это новогоднее представление для детей от 6 лет и школьников младшего и среднего возраста. Вместе с ученым котом Максимом и барышней Марией они погрузятся в волшебный мир прошлого. Эти персонажи проведут увлекательный тур по музею, раскроют тайны старинных артефактов и поделятся знаниями о традициях новогодних праздников. Программа включает в себя веселые фанты, хоровод вокруг праздничной елки и мастер-класс от опытного пекаря. Ребята будут готовить ароматные авторские булочки по старинному рецепту, пропитанные атмосферой веселых праздничных тем. По завершении каждый участник испечет горячую и хрустящую булочку.

Где: Музей Горького и Шаляпина

Когда: 10:00, 12:00, 14:00

Семейный фестиваль зимних забав

Вас ждет насыщенная программа зимних развлечений. Одним из главных событий фестиваля станет турнир по снежкам, где маленькие и взрослые смогут проявить свои метательные навыки и насладиться зимней бурей в дружеской борьбе. Для любителей активных игр предусмотрен футбол в валенках. Приключенческий дух фестиваля продолжится на большой полосе препятствий, где участники преодолеют разнообразные преграды, разработанные специально для зимней атмосферы. Все желающие смогут участвовать в мастер-классе по строительству северного жилища. На фестивале будет работать фудкорт, где вы сможете перекусить разнообразными вкусностями и подкрепиться горячими напитками.

Где: Парк им. Горького

Когда: 10:00 — 15:00

Праздник закаливания

Поклонники зимних купаний могут готовиться к празднику закаливания. В Сочельник в уютном лесу Дербышек пройдет традиционный День моржевания. Это событие обещает не только укрепить ваш иммунитет, но и подарить незабываемые впечатления. Вас ждет атмосферная баня-бочка, где каждый участник сможет полноценно ощутить целебное воздействие пара. Но это не главное. Главное событие дня — общий заплыв участников. Организаторы подготовили тематическую фотозону, где можно будет запечатлеть свое участие в этом празднике.

Где: озеро Комсомольское

Когда: 11:00

Мастер-класс "Рождество. Воспоминания из детства"

Опытная художница и педагог Лилия Косолапова станет вашим проводником в мир теплых воспоминаний и творчества. Воспоминания о Рождестве часто ассоциируются с детством, когда весь дом наполнялся ароматом выпечки, а на улице царили мороз и солнце. Перед Рождеством в доме витало волнение и ожидание, свечи таинственно освещали комнаты, создавая атмосферу волшебства. Эти теплые воспоминания станут источником вдохновения во время мастер-класса. Лилия Косолапова поделится секретами работы с текстилем, научит технике аппликации и расскажет, как создать уникальное текстильное панно. Каждый участник сможет воплотить свои воспоминания о Рождестве в индивидуальной композиции.

Где: Belova Art Gallery

Когда: 12:00 — 14:00

Спектакль "Кощей против Нового года"

На сцене развернется захватывающая история, где самый важный праздник в году оказывается под угрозой. Кощей Бессмертный, затаивший зловещие планы, стремится украсть все подарки, предназначенные для детей Дедом Морозом. Кто же сможет спасти Новый год и вернуть волшебство праздника? Атмосфера представления перенесет зрителей в увлекательное приключение, где каждый момент наполнен весельем, волшебством и неожиданными поворотами сюжета. Герои сражаются за светлое будущее праздника, сталкиваясь с коварными угрозами Кощея Бессмертного. После представления зрители смогут запечатлеть момент на фотосессии в компании любимых героев.

Где: Присутственные места Казанского кремля

Когда: 14:00

Татарский стендап

Вечер субботы можно провести в компании с юмором и шутками на стендапе в неформальном формате квартирника, и все это на татарском языке! В течение вечера вас ждут остроумные выступления комиков. Смех — это хороший способ раскрепоститься, забыть о повседневных заботах. Вы сможете зарядиться позитивной энергией и насладиться неожиданными и остроумными историями и шутками на татарском языке.

Где: терраса кафе "Урман" в Горкинско-Ометьевском лесу

Когда: 17:00

Закрытый показ фильма "Глоссарий"

Премьерный показ фильма "Глоссарий" приглашает зрителей окунуться в мир уфимского фестиваля "Меморандум". Эта кинолента предлагает посмотреть на "внутреннюю кухню" мероприятия, раскрывая его социальные аспекты и приглашая зрителей за кулисы. Через множество историй и разноплановых мнений "Глоссарий" не только рассказывает о фестивале, но и проникает в суть социальных проектов. Фильм предоставляет возможность понять, как происходит воплощение социальных идей и какие вызовы и триумфы сопутствуют этому творческому процессу. Зрители окажутся в центре дискуссий и душевных переживаний, проникая в атмосферу, где сочетаются искусство, общество и глубокий человеческий опыт.

Где: Национальная библиотека РТ

Когда: 17:00

Показ фильма "Ниша"

Фильм "Ниша" (2022, Россия, 12+) — кинодрама, в центре которой история Славы. Он решает покинуть сферу грузоперевозок и посвятить себя миру паранормальных явлений. Слава оставляет прошлую жизнь ради мечты стать экстрасенсом-биолокатором. Его супруга и окружающие сомневаются в решении Славы. Но несмотря на все преграды и неудачи, он стойко следует своей духовной дороге. Однако неверие и трудности делают свое дело, он начинает сомневаться в своих экстрасенсорных способностях. Именно в момент разочарования и самопознания, когда Слава чувствует, что его дар бесполезен, происходит нечто невероятное. Из ничего возникает моль — ничтожное создание, которое становится ключом к новой реальности. Жизнь Славы переворачивается, и он сталкивается с тайным обществом, заинтересованным в его способностях.

Где: Центр современной культуры "Смена"

Когда: 18:00

Концерт Yummy Music

Специальными гостями вечера станут эклектичная синти-поп группа "ОММАЖ" и представители новой татарской музыки: Azat Gilmetdin, Ilgiz, Malsi Music и Said Olur. Вас ждут увлекательные музыкальные эксперименты и яркие выступления. Хип-хоп вибрации принесет K-Ru, а инди-аромат придаст вечеру неповторимую атмосферу благодаря выступлению Алии Нур. Yatmas Dusai приготовил что-то особенное, что добавит пикантности в музыкальное путешествие. Энергичное ведение концерта поручено казанской активистке и блогеру Лейле Лерон.

Где: Присутственные места Казанского кремля

Когда: 19:00

Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина"

Загадочная история о жизни Александра Пушкина раскрывается в монодраме Павла Густова "Спасти камер-юнкера Пушкина". Само существо жизни заключено в ее необратимом течении, и великие личности оставляют после себя наследие, иногда становясь бременем для потомков. Рассказ начинается с вопроса: мог бы Пушкин создать еще больше произведений, если бы не был убит Дантесом? Этот вопрос, подобно тени, преследует героя монодрамы, ленинградца Михаила Питунина. Он решает вступить в загадочное приключение, нарушив законы пространства и времени, чтобы спасти "наше все" — Александра Сергеевича Пушкина. Густов, воплощая роль Питунина, проводит зрителя сквозь вихрь времени и событий, раскрывая глубину и трагедию жизни великого поэта. В его исполнении монодрама становится памятным исследованием человеческих драм и непостижимых веяний судьбы. Зрители погружаются в мысли и размышления героя, проникают в сложный мир великого литературного наследия.

Где: Особняк Демидова

Когда: 19:00

Спектакль-подкаст Burnout

Этот спектакль-подкаст раскрывает сущность выгорания, темы, зачастую стигматизированной обществом. Это перформанс, меняющийся от показа к показу, предлагая каждый раз новый взгляд на проблему. Понятие burnout введено психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году. Выгорание — это не только эмоциональное истощение, но и потенциальные изменения в личности, затрагивающие сферу общения. Режиссер спектакля Дарья Андреева описывает его как терапевтический опыт. Артисты выражают себя без ограничений, говоря то, что считают важным. Спектакль приглашает зрителей стать участниками и разгадывать правила по ходу спектакля, взаимодействуя с произведением и открывая для себя темы, которые могут касаться каждого.

Где: Творческая лаборатория "Угол"

Когда: 19:00

Спектакль-променад "Ночной трамвай"

Спектакль-променад "Ночной трамвай" предоставляет зрителям возможность отправиться в путешествие по городу на трамвае №5а. Эта постановка создана Зоей Рутер по мотивам пьесы Евгении Карпаниной "Трамвай". В ней объединяется искусство и реальность. История развивается вокруг молодого мотоциклиста Александра Белова, случайно застрявшего в трамвае. В этом необычном для него окружении он пересматривает свою жизнь, возвращается в прошлое. Спектакль касается темы стремления избежать своего "Я". Финальные моменты призваны заставить каждого зрителя задуматься и углубиться в собственные чувства. Это экспериментальный аудиоформат. Действие разворачивается внутри настоящего трамвая, который мчится по городу, предоставляя возможность участникам познакомиться с историей Казани и повседневной жизнью ее обитателей. Спектакль начинается и завершается на остановке трамвая "Станция метро "Проспект Победы". Продолжительность — полтора часа без остановок, поэтому зрителям рекомендуется одеться потеплее.

Где: остановка трамвая "Станция метро "Проспект Победы"

Когда: 23:00

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