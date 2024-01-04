Туристы в Москве и Питере чаще заходят греться в кафе и музеи

В Москве в четверг –23…–26 °C, в Санкт-Петербурге – примерно так же. Однако туристы терпеливо ходят на экскурсии. «У меня выездные экскурсии – Зарайск, Коломна, Егорьевск – отмен нет. По возможности завожу туристов в теплые помещения», – сказала московский экскурсовод Евгения Дирдовская. Похожая картина и у автора литературных прогулок по Санкт-Петербургу Юлии Юдиной: «Экскурсии не отменяются, ни один мой турист пока не отказался из-за морозов. Единственное, корректируем программу под погоду – чаще заходим греться. Но вообще все мои программы рассчитаны на всесезонку, поэтому каждые 40–50 минут есть возможность зайти в теплое место». «Картина примерно такая же, как и в прошлые новогодние каникулы: народу много, автобусы битком, мороз туристов не смущает - все хотят посмотреть Москву», - делится столичный экскурсовод Дмитрий Фесик.

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«Конечно, резкое похолодание вносит свои корректировки, – говорит Артем Даценко, автор проекта “Годный гид Кронштадт”. – Обязательное посещение музеев, галерей, беседа в кафе и ресторане – все это дополняет экскурсию. У экскурсовода обычно есть не только портфель с фотографиями, но и “портфель” контактов с администрацией различных мест, и он может предложить комбинацию их посещения с учетом маршрута и, что немаловажно, бюджета гостей».

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О трех- четырехчасовых прогулках, популярных в более мягкую погоду, сейчас, по словам Даценко, можно забыть: «В этом заинтересован и сам гид, поскольку долгая работа основным инструментом – голосом – на морозе вредна, прежде всего, для него самого».

В морозные дни прогулок на открытом воздухе становится меньше, говорит Николай Иванов из компании «Тари Тур». «При этом морозы сильно не влияют на корректировки, собственно, экскурсионных программ, так как они у нас очень насыщенны и их основа – все-таки посещение музеев и загородных дворцов. Основную часть времени гости проводят внутри теплого автобуса либо музея. На обзорных экскурсиях предусмотрены остановки с выходом из автобусов, и гости сами решают, выйти ли на открытый воздух для того, чтобы сделать фотографии, или остаться в салоне».