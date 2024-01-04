Туристы жалуются на столпотворение в «Тереме Снегурочки»

На странице отзывов в Яндексе к костромской достопримечательности «Терем Снегурочки» многие посетители сетуют на нелучшую организацию приема гостей.

© tourdom.ru

Основная проблема – экскурсионные группы слишком многочисленные, людям тесно в небольших помещениях «Терема» и «Ледяной комнаты». «Вместо обещанной численности группы – не более 25 человек – загнали 50. Места нет вообще, люди на головах друг у друга», «В комнаты все не умещались, не слышно и не видно ведущего», – пишут в комментариях.

Видео дня

У некоторых вызывает недовольство и слишком короткая продолжительность экскурсий: «Заявлена часовая программа в “Тереме Снегурочки” и плюс 15 минут в “Ледяной комнате”, а по факту – 40 минут на все про все». «30 минут вместо заявленного часа… Верните деньги!» – пишет один из комментаторов.

Костромская резиденция Снегурочки явно не рассчитана на повышенный наплыв гостей в новогодние каникулы. Для тех, кто готов доплатить за посещение с большим комфортом – малым числом гостей, на сайте анонсированы «вип-группы до 10 человек без присоединения». Однако, как пояснили корреспонденту TourDom.ru по форме обратной связи, это предложение действует только в периоды с 1 февраля по 30 ноября. Билет в «Терем Снегурочки» обойдется в 7 тыс. руб. на всех «вип-гостей», тогда как индивидуальное посещение в составе сборной группы стоит 390 руб. для взрослого и 290 руб. для ребенка до 16 лет. В высокий зимний сезон с 1 декабря по 31 января есть только групповые экскурсии: со взрослого возьмут 590 руб., с ребенка – 490 руб.

Отметим, что абсолютное большинство отзывов о «Тереме Снегурочки» все же позитивные: «Очень антуражно! Детям понравилось. Качественная анимационная программа, с душой», «Актеры молодцы, отличная задумка интерактива!», «Атмосферно! Новогоднее настроение чудесностей обеспечено! Мне кажется, здесь даже взрослые начинают заново верить в Деда Мороза и Снегурочку. Хозяева “Терема” очень приветливые и легко увлекают в сказку!»