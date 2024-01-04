На Дону популярным местом у туристов стало таганрогское кладбище

В Таганроге одним из самых популярных мест для туристов стало местное кладбище, насчитывающее более 200 тысяч захоронений. Побывали там и корреспонденты "РГ".

© Российская Газета

Расположено кладбище в центре города, поэтому добраться до него нетрудно любому туристу. Первые могилы появились здесь более двухсот лет назад, но уже несколько десятилетий там никого не хоронят.

Видео дня

Место очень привлекательно для проведения экскурсий, особенно в холодное время года, когда кроны деревьев и кустарники не закрывают панорамный вид.

Прежде всего, таганрогское кладбище известно благодаря расположенной на его территории часовне с мощами знаменитого старца Павла Таганрогского, неподалеку от нее находится храм с единственным в России сохранившимся красивейшим иконостасом из цветного стекла, созданным по древней византийской технологии.

Экскурсовод обязательно покажет вам и могилу блаженной Елены - горожанки, которую собираются канонизировать. Ее судьба, по поверью, связана с Иоанном Кронштадтским, который был крестным таганроженки.

- Он был гостем на свадьбе девушки. Посмотрел так грустно на нее и сказал: "Еленушка, тебя уже карета ждет!" Невеста молча встала, переоделась в рубище и ушла. И стала бродить по свету как блаженная. После долгих лет Елена вернулась в Таганрог и отдала венчальное кольцо мужу. Когда немцы в 1942 году оккупировали город, к ней на чай приходило много гостей. Считалось, что если чайку с блаженной попьешь, тогда немцы тебя не заберут. Когда Елена умерла, мужчины не могли поднять гроб с ее телом, батюшка догадался женщин попросить, и у них получилось. Легко перенесли. Еще один необычный случай произошел, связанный с блаженной.

При установлении надгробья на ее могиле выяснилось, что сам гроб поднялся вверх на несколько десятков сантиметров, - рассказал наш экскурсовод Игорь Пащенко.

Следующая история тоже особенно интересна верующим. Неподалеку от места, где покоится блаженная Елена, находится могила пятилетнего мальчика Бори - одна из первых на кладбище. С очень красивым надгробием. Он умер в 1805 году от холеры. Это был чудо-ребенок. Якобы он в своем юном возрасте наизусть знал Библию и цитировал ее, отвечая на вопросы людей, которые к нему обращались. Современники Бориса считали, что через него разговаривают с Богом.

На старом таганрогском кладбище можно увидеть захоронения героев семи войн и вообще людей, имя которых вписано в историю России или их близких.

Например, прославленный царский генерал Павел Карлович Ренненкампф - командующий первой русской армией, закончил свою жизнь в Таганроге, откуда была родом его супруга. Он там жил под вымышленным именем, а когда большевики узнали о нем и предложили генералу стать красным командиром, тот отказался и был расстрелян. Похоронили Ренненкампфа в Таганроге.

Кроме него, в южном городе почили и немало других представителей знаменитых русских родов. Так, в нем похоронены родственники писателя Льва Толстого.

Вообще на таганрогском кладбище поражают фамильные склепы. Один из них принадлежит семье Иордановых. Павел Федорович Иорданов был главой города, одноклассником и другом Антона Павловича Чехова. А после свержения царя, при временном правительстве - главным санитарным врачом России. Умер он в Турции от холеры, занимаясь лечением солдат.

Есть еще одна удивительная могила, которая при внимательном рассмотрении оказывается вовсе не могилой. Вначале кладбища среди крестов нельзя не заметить скульптуру-надгробие умершей девушки в полный рост. Оказывается, под ней нет захоронения. Легенда гласит, что мраморное изваяние нашел на берегу отец жительницы Таганрога, которая утопилась из-за любви. И установил его на могиле дочери.

- Под ним на самом деле захоронения нет, это легенда, - еще раз напомнил наш гид.

Кстати, по кладбищу можно ходить и самому. Возле каждого интересного надгробия установлены таблички, рассказывающие, кто там захоронен. Это работа городской общественной организации "Партия любителей Старого кладбища", которая получила президентский грант, позволяющий приводить в порядок мраморные памятники на захоронениях и устанавливать таблички.