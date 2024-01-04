Туристы просят ограничить посещение «Москвариума»

В Москве – постновогодний ажиотаж: музеи, театры, аттракционы и прочие интересные места переполнены народом. Не исключение и знаменитый «Москвариум» – самый крупный океанариум в Европе из тех, что расположены не на берегу моря (так сообщается на сайте учреждения). Очередь сюда тянется от рассвета до заката. А впечатления разные. Кому-то нравится: «Отличное место для того, чтобы разбавить свои серые дни, заходишь в океанариум и забываешь, что существует другой мир!» А кто-то, напротив, уходит разочарованным – прежде всего, из-за давки, а также долгого и совсем не комфортного ожидания. «Имея билеты на руках, простояли около 40 минут на морозе, чтобы тупо туда зайти. Еще минут 20 стояли в очереди внутри. Попав внутрь, оказалось, что там просто невозможно находиться: аквариумы облеплены людьми, подойти близко, не растолкав посетителей локтями, невозможно», – пишет один из туристов в отзывах на Яндексе. А вот другой, похожий, комментарий: «02.01.2024 творился ужас: люди стояли по 45 минут на морозе, чтобы попасть внутрь (неважно, купили вы билеты онлайн или только планируете в здании). Попав внутрь, стоять еще нужно минут 30, чтобы наконец начать посещение. Почему администрация не ограничила количество посещающих?»