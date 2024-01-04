Туристка рассказала о новогоднем путешествии на поезде без всех удобств

Крайне не комфортным получилось новогоднее путешествие на поездах РЖД для одной из туристок на Дальнем Востоке. Праздник она решила встретить у друзей в Благовещенске. Для этого взяла билет на предновогодний рейс поезда № 27 из Владивостока. В пути предстояло провести чуть больше суток.

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«Мечтала, что сяду в вагон и буду смотреть в окно на бескрайние просторы. Настроение было прекрасным, пока не зашла в поезд. Ведро с углем в тамбуре уже удивило. Через несколько часов пути туалеты замерзли и нам любезно предложили ходить в другой вагон через холодные тамбуры. Потом сломался бак с кипятком. О том, что ничего в поезде не напоминало о празднике, даже говорить не буду. Прибыли за несколько часов до Нового года – ни песен, ни поздравлений по селектору с пожеланиями для пассажиров», – поделилась разочарованиями в соцсетях туристка.

Новый год в гостях немного скрасил пережитое. Но настало время обратной дороги. И она удивила еще больше, чем первый рейс. «Садилась рано утром. Света внутри не было от слова совсем. Температура в вагоне +10 все 30 часов следования до дома. Ехали в куртках. За билет в 7800 так относиться к пассажирам – это свинство», – негодует женщина.

Туристку огорчили не только ее тяготы в пути. Она считает, что подобный сервис влияет на весь туризм. «С такими условиями, отношением и за такие деньги нашу страну смотреть никто не захочет!» – аргументирует она. За все время следования, по словам туристки, начальник поезда даже не предпринял попыток как-то улучшить условия в пути и переселить пассажиров в другие вагоны.

После поездки женщина обратилась с жалобой в РЖД, хотя проводницы очень просили ее не делать этого: «Руки черные в саже, извиняются, плачут, что их премии лишат из-за жалоб. Жалко, но нельзя на таких вагонах людей возить».