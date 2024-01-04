Сервис путешествий представил рейтинг лучших городов Подмосковья для зимних поездок
Прежде всего, аналитики посоветовали отправиться в Коломну. В этом городе можно попробовать вкусную пастилу и посетить рождественскую ярмарку.
Также в этот список вошли: Сергиев Посад, Дмитров, Истра и Серпухов. Первый город подойдёт для любителей животных и активного отдыха, так как гости могут заглянуть в «Дом хаски» — питомник, где предлагают покататься на собачьих упряжках.
Дмитров предлагает хорошо оборудованные горнолыжные трассы и курорт «Волен», Истра превращается зимой в место для снегоходов, коньков и лыж, Серпухов радует старинными монастырями и храмами, а также природой Приокско-Террасного заповедника, где можно увидеть зубров, пишет RT, ознакомившись с результатами исследования сервиса «Туту.ру».