Рейтинг лучших городов Подмосковья для зимних поездок

Прежде всего, аналитики посоветовали отправиться в Коломну. В этом городе можно попробовать вкусную пастилу и посетить рождественскую ярмарку.

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Также в этот список вошли: Сергиев Посад, Дмитров, Истра и Серпухов. Первый город подойдёт для любителей животных и активного отдыха, так как гости могут заглянуть в «Дом хаски» — питомник, где предлагают покататься на собачьих упряжках.