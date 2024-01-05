Зачем ехать на курорт Шерегеш? Горнолыжный отдых и не только

Горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области считается одним из лучших мест для зимнего отдыха в России. Количество и разнообразие трасс в Шерегеше уступает сочинской Красной Поляне, но по части фрирайда этому курорту нет равных в России. «Лента.ру» рассказывает, зачем еще сюда ехать, как добираться и где разместиться.

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Горнолыжный курорт Шерегеш находится в Сибири на территории Кузбасса, возле одноименного поселка. Этот горно-таежный район, известный как Горная Шория, расположен в южной части Кемеровской области. Со всех сторон он окружен горами: здесь сходятся Саяны, Алтайские горы и юго-западные отроги Кузнецкого Алатау.

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История курорта

Первая горнолыжная трасса появилась в Горной Шории в 1972 году, ее возвели в Таштаголе. В течение нескольких лет также появилась трасса для слалома-гиганта и открылась областная горнолыжная школа. Развитие инфраструктуры привело к тому, что в Кузбассе решили провести зимнюю Спартакиаду народов РСФСР 1981 года.

Именно тогда и начинается история Шерегеша как горнолыжного спортивного центра. К Спартакиаде были построены две трассы с подъемниками, а уже через несколько лет они были модернизированы. Шерегеш тогда в основном использовался как база для советских спортсменов, туристов почти не было.

Становление Шерегеша уже как туристического центра началось в конце 1980-х годов: привлекать отпускников в Горную Шорию было решено на фоне промышленного кризиса в регионе.

Распад Советского Союза и переход России к рыночной экономике сильно ударил по туристической отрасли, курорт в 1990-е годы переживал не лучшие годы.

В 2000 году в Шерегеше, когда ситуация в стране улучшилась и в приоритетах оказалось развитие внутреннего туризма, был создан полноценный курорт

Сюда направились любители горных лыж и сноуборда. За последние 20 лет здесь были построены новые трассы, улучшена инфраструктура и обновлены подъемники.

На сегодняшний день Шерегеш — один из наиболее популярных горнолыжных курортов в России. Он привлекает как местных, так и иностранных любителей зимнего отдыха. Курорт продолжает развиваться, расширяя ассортимент услуг и активностей для посетителей. С каждым годом их становится больше.

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Особенности Шерегеша

Как рассказала «Ленте.ру» директор турагентства Ольга Попова, курорт может похвастаться хорошими условиями для отдыха:

26 горнолыжных трасс протяженностью около 56 километров; 19 подъемников; 30 пунктов проката; большой выбор отелей разного уровня; более 70 кафе и ресторанов на любой вкус.

Горнолыжные трассы

Шерегеш известен своими хорошо подготовленными горнолыжными трассами разной степени сложности. Курорт предоставляет возможности как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов, взрослых и детей.

Это один из самых снежных горнолыжных курортов. Мягкий и пушистый снег тут всегда в избытке на протяжении всего сезона. Сочетание влажности, высоты и температуры создает уникальный, особо мягкий «пухляк». Помимо оттраченных трасс, в Шерегеше много полей — свободных зон, привлекающих фрирайдеров именно этим «пухляком».

Сезон в Шерегеше обычно длится с конца ноября до апреля

Однако график работы трасс может изменяться в зависимости от погодных условий и снегопадов.

Прокат

В прокат можно взять лыжи и сноуборды. Комплект лыж или сноуборда с ботинками на весь день (до восьми часов) будет стоить 1500 рублей. Детское снаряжение — 900 рублей.

Инфраструктура

На курорте много современных гостиничных комплексов, ресторанов, баров и магазинов, есть также бани и бассейны. А в поселке у подножия гор — продуктовые магазины, больница и отделения банков.

Лифты и канатные дороги

Шерегеш оснащен современными подъемниками и канатными дорогами, поэтому лыжники и сноубордисты могут комфортно перемещаться по склонам.

Курорт славится своими возможностями для фрирайда (катание вне маркированных трасс) — сухой и легкий снег, и его очень-очень много. Лесной рельеф и низкие высоты снижают лавинную опасность почти до нуля, а несложные внетрассовые съезды доступны прямо от канаток. Возможен заброс фрирайдеров на снегоходах, ратраках и на вертолете Ольга Попова директор турагентства

Ски-пасс

На курорте можно купить как единый ски-пасс, который действует на дневное катание, так и разовый проезд на определенном подъемнике.

Цена единого ски-пасса — 3200 рублей в день.

Туризм и развлечения

Вне горнолыжных активностей Шерегеш предлагает туристам разнообразные развлечения: катание на снегоходах, походы по горам Горной Шории, катание на квадроциклах или эндуро в летние месяцы.

Где кататься в Шерегеше

Зона катания делится на четыре сектора: секторы A и F — основные, B и E — дополнительные.

Для катания доступны три высоты:

горы Зеленая (она же Каритшал, 1270 метров); Мустаг (1570 метров); Утуя (1143 метров).

На последней, кстати, планируют построить новый туристический центр, где разместятся отель, коттеджи, конгресс-центр, две вертолетные площадки, банный комплекс, магазины, кафе.

Основные сектора A и F обустроены на склонах Зеленой — тут больше всего трасс и подъемников. Именно в этих секторах находятся самые известные спуски Шерегеша: «Елена», «Лоб», Sky Way.

Есть трассы четырех уровней сложности:

зеленые (легкие); синие (средний уровень сложности); красные (сложные); черные (очень сложные).

В Шерегеше установлено 19 подъемников. На все подъемники можно приобрести ски-пасс сроком на один (цена — 3200 рублей), два (5750 рублей), три (8400 рублей) и четыре (10 650 рублей) дня.

Также доступны абонементы в отдельные сектора, кроме того, можно разово оплачивать подъемы.

от 30 до 400 рублей варьируется стоимость разовых подъемов

Чем заняться помимо катания

Среди вариантов — прогулка на снегоходах, подъем по канатной дороге с фотоаппаратом — специально ради созерцания живописных видов и роскошных снимков. Кроме того, на курорте есть крытый каток, также можно просто покататься на ватрушках, отмечает собеседник «Ленты.ру».

После активностей на склонах можно посетить достопримечательности Шерегеша.

«Перевернутый» дом. Это аттракцион, во всех помещениях вещи расположены «вверх ногами»: непривычная обстановка позабавит и детей, и взрослых. Можно сделать смешные фото, при переворачивании которых люди окажутся стоящими (сидящими или лежащими) на потолке. Возле дома можно попрыгать на батуте. Поклонный крест на склоне горы Курган. Он установлен в 2001 году. Вместе с железобетонным основанием высота монумента составляет 20 метров — это как семиэтажный дом. Конструкция весит 7,5 тонны. Чтобы установить крест на высоте 1560 метров, пришлось обратиться к помощи воздушной авиации. Зимой можно подняться к кресту на снегоходах или ратраках. Скалы «Верблюды». Это скалы-останцы на склоне горы Курган. Они образовались после выхода магмы на земную поверхность, а в дальнейшем приобрели свои причудливые очертания, напоминающие караван верблюдов, под воздействием ветров, морозов и дождей. Здесь любят кататься фрирайдеры. Йети-парк в гостиничном комплексе Alpen Club. Отличный вариант досуга для детей: здесь работают сноу-парк (детская площадка для обучения сноуборду и горным лыжам), сноутьюбинг, школа мастеров, сокровищница минералов и, конечно, тут находится резиденция йети.

На въезде в поселок Шерегеш в 2009 году был установлен памятник улыбающемуся йети-сноубордисту. Поводом послужили регулярные сообщения о встрече со Снежным человеком в Горной Шории. Именно это существо, чей день рождения празднуется в Кузбассе 11 ноября, считается одним из неофициальных символов курорта. Вероятно, сообщения о встрече с Йети, который, по одной из версий, мог родиться и жить в Азасской пещере, распространяются по большей части для привлечения туристов.

Также стоит обратить внимание на следующие развлечения:

смотровые площадки: с них открываются великолепные виды на горы; туры на снегоходах: для тех, кто ищет активный отдых. Можно исследовать окрестности курорта; кинотеатр под открытым небом: летом на территории курорта Шерегеш проводятся различные культурные мероприятия, включая показы фильмов под открытым небом.

Некоторые гостиничные комплексы и развлекательные центры на курорте предлагают дополнительные развлечения: бассейны, сауны и спа-центры. Кроме того, в Шерегеше работает несколько ночных клубов.

Самый известный ночной клуб — Ays Bunker, он расположен на горе Зеленой

Каждую весну здесь проводится фестиваль Grelka Fest, в 2024-м он также пройдет в конце марта или в апреле, точные даты пока не заявлены.

«Grelka Fest — это и оpen-air концерты, и snow dance battle, и спуск в купальниках и карнавальных костюмах в бассейн, и фестиваль красок Холи, и разноформатные музыкальные выступления, а еще — много-много горнолыжного спорта!» — рассказывает Ольга Попова.

Как добраться

Самолетом

Один из главных минусов курорта — отсутствие аэропорта, его обещают открыть только после 2027 года. Воздушная гавань будет находиться в семи километрах от горы Зеленой, где расположены секторы А и Е.

Сейчас основное сообщение с горнолыжным курортом происходит через аэропорт Новокузнецка.

Авиабилеты из Москвы в Новокузнецк (и обратно) будут стоить от 24 до 32 тысяч рублей

После перелета нужно воспользоваться автобусом или такси, чтобы преодолеть около 180 километров дороги между городом и Шерегешем. Время в пути занимает около трех часов.

Также в радиусе 500 километров от Шерегеша расположены Кемерово, Барнаул, Новосибирск и Горно-Алтайск, где также есть аэропорты и откуда можно добраться до курорта.

Поездом

До Новокузнецка можно доехать и на поезде. Прямые поезда ходят из:

Абакана; Барнаула; Кисловодска; Нижневартовска; Новосибирска; Москвы; Санкт-Петербурга; Владивостока; Бишкека; Томска, Анапы; Адлера.

В 17 километрах находится железнодорожная станция Чуганаш, куда зимой в выходные и по праздникам из Новокузнецка ходит туристический поезд «Шерегеш-экспресс», время в пути составляет около трех часов. В стоимость билета включен трансфер на автобусе до Шерегеша и обратно. Добраться до Чуганаша можно и на обычном пригородном поезде, длительность дороги составит 4,5 часа.

Подробно о том, как добраться до Шерегеша, рассказано на одном из сайтов курорта в соответствующем разделе. Единого сайта курорта нет, так как у местных подъемников, гостиниц и ресторанов разные владельцы.

Где остановиться

В Шерегеше есть множество вариантов размещения на разный вкус и бюджет. Самым удобным (и самым дорогим) считается проживание возле подъемников: в таком случае не придется тратить время на дорогу до склонов. Попасть на канатную дорогу можно прямо из дверей отеля. У подножия Зеленой обустроена поляна с кафе, популярными барами и сувенирными магазинами. На вершине горы находится бар.

Самый бюджетный вариант — снимать жилье и апартаменты у местных жителей в поселке Шерегеш

Оттуда попасть к подъемникам можно на автобусе или такси. Однако надо помнить, что в пик сезона могут возникнуть трудности с поиском свободного такси, поэтому рекомендуется договориться с конкретным водителем, чтобы он отвозил и забирал вас обратно.

Отправиться в Шерегеш можно и с помощью туроператоров. Туры включают в себя перелет и групповой трансфер. Ольга Попова приводит варианты размещения в начале марта.

С 3 марта 2024 года на семь ночей для двоих взрослых:

«Таежный Привал», гостиница NO* — 106,5 тысячи рублей, без питания; Bella Vista, отель без звезд — 113,6 тысячи рублей, включены завтраки; «Кедровая», гостиница NO* — 144 тысячи рублей, включены завтрак и ужин; «Снежный», отель 4* — 177,8 тысячи рублей, включены завтраки.