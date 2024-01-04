Россиянам назвали самый популярный горнолыжный курорт

Россиянам полюбилось несколько горнолыжных курортов, которые они выбирают на новогодние праздники. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал список таких курортов.

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«Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром». – Прим. ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5 % путешественников», – говорится в сообщении.

На втором месте расположились курорты Карачаево-Черкесии – «Архыз» и «Домбай», и почти так же востребован «Шерегеш», там катаются уже с 18 ноября.