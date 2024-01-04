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Россиянам назвали самый популярный горнолыжный курорт

Россиянам полюбилось несколько горнолыжных курортов, которые они выбирают на новогодние праздники. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал список таких курортов.

Россиянам назвали самый популярный горнолыжный курорт
© РИА "ФедералПресс"

«Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром». – Прим. ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5 % путешественников», – говорится в сообщении.

На втором месте расположились курорты Карачаево-Черкесии – «Архыз» и «Домбай», и почти так же востребован «Шерегеш», там катаются уже с 18 ноября.

Ранее россиянам рассказали, куда можно выгодно слетать после новогодних каникул. Подробностями поделился вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, российские туристы смогут сэкономить 45–50 % стоимости путевок. Скидки появятся и на дорогих направлениях: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, пишет «Российская газета».

Отдых в России
Артур Мурадян
Газпром