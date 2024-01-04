Россиянам назвали самый популярный горнолыжный курорт
Россиянам полюбилось несколько горнолыжных курортов, которые они выбирают на новогодние праздники. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал список таких курортов.
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются курорты Красной Поляны («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром». – Прим. ред.), где сезон открылся 1 декабря. Там в зимние каникулы будут кататься 4,5 % путешественников», – говорится в сообщении.
На втором месте расположились курорты Карачаево-Черкесии – «Архыз» и «Домбай», и почти так же востребован «Шерегеш», там катаются уже с 18 ноября.
Ранее россиянам рассказали, куда можно выгодно слетать после новогодних каникул. Подробностями поделился вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, российские туристы смогут сэкономить 45–50 % стоимости путевок. Скидки появятся и на дорогих направлениях: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, пишет «Российская газета».