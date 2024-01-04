Родину Деда Мороза хотят превратить в курорт мирового уровня

Великий Устюг после наплыва туристов пообещали превратить в курорт мирового уровня.

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Проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза», которому исполнилось 25 лет, привлекает путешественников на специальных поездах и даже авиарейсах, отмечая нововведение — авиасообщение с 2022 года. Дед Мороз стал одним из первых пассажиров нового авиалайнера МС-21, подчеркивая связь своего родного города с миром, пишет «РИА Новости».

В городе представлен широкий спектр развлечений: сказочный лес, красивые терема, ледовые скульптуры, зоопарк, экзотический зимний сад и увлекательные мастер-классы. Однако есть и сложности: из-за высокого спроса в Доме Деда Мороза уже не хватает места для посетителей, особенно в новогодние дни.

Эксперты туроператора «Алеан» сообщают, что туры на новогодние каникулы были распроданы задолго до их начала. Однако всегда существует вероятность найти тур в последний момент или воспользоваться железнодорожными турами.

Местные компании отмечают, что не все гостиницы обеспечивают высокий уровень комфорта, но ситуация постепенно улучшается. Этот год не остался в стороне: в гостиничном комплексе «Вотчина» Деда Мороза появился «Пряничный домик», а в резиденции — новый интерактивный кабинет с магическими предметами.

Планируется развитие туристического кластера мирового уровня на родине Деда Мороза. Подписание соглашения между губернатором Вологодской области и президентом Cosmos Hotel Group об общей реализации проекта обещает значительный рост туристического потока, включая иностранных посетителей.