В горах Сочи наблюдают ажиотажные очереди

Около 120 тысяч туристов уже наслаждаются курортом, а с приближением Рождества ожидается еще больше приезжающих, пишет kp.ru. Главным центром новогоднего ажиотажа стал горный кластер с его снежными склонами, привлекающими целые семьи для лыж и снегоходов. Очереди к подъемникам говорят о большом количестве людей, стремящихся насладиться зимними развлечениями.

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Тем не менее, погода уже не так радует. В горах объявлена лавиноопасность, что представляет риск для горнолыжников подниматься выше 1500 метров. Эта погода продержится до 5 января, хотя в четверг и пятницу ожидаются снегопады, что создаст новые трассы для катания.

На побережье Сочи тоже свой магнетизм. Люди гуляют на набережных, загорают на пляжах, а некоторые даже осмеливаются окунуться в море. Однако таких смельчаков не так много. Большинство предпочитают наслаждаться солнцем, утепленные в пуховиках и с бокалом глинтвейна в руке.

Судьба морских прогулок и купаний, вероятно, будет решена 4 января, когда ожидаются сильные дожди и усиление ветра. Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил усиленно следить за ситуацией на курорте всем службам, дабы оперативно реагировать на изменения.

В плохую погоду в Сочи найдется занятие для каждого. Например, можно посетить Дендрарий, где в данный момент в полном расцвете горные камелии, эвкалипты и другие растения. Или насладиться лазерным шоу на фасаде Художественного музея, которое стартует каждый вечер в честь прихода нового года.