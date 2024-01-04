Составлен рейтинг направлений для поездки на праздники из Москвы

«Он известен старинными монастырями и храмами. В Высоцком и Владычном монастырях хранятся списки чудотворной иконы «Неупиваемая чаша», к которым стекаются паломники со всей страны. Зимних развлечений здесь много. Рядом с Серпуховом находится уникальный Приокско-Террасный заповедник, где обитают редкие виды животных и птиц. И хотя заповедник открыт круглый год, лучше всего приезжать сюда именно зимой: тут живут зубры, которые в холодное время года не прячутся среди деревьев, а выходят к кормушкам и дают себя хорошенько рассмотреть», — заключили в организации.