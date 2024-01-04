Музей-заповедник "Коломенское" и усадьба Измайлово приглашают на зимние каникулы

Все активности морозного времени года объединены общей темой "Больше, чем зима", которая стала логичным продолжением главной темы юбилейного года Коломенского — "Больше, чем столетие". Приглашаем не только прогуляться по парковой территории, сходить на каток, покататься с горок или прокатиться на лыжах, но и заглянуть на выставки, посетить экскурсии и сводить детей на мастер-классы.

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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КОЛОМЕНСКОЕ"

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КАТОК

На Ярмарочной площади открыт каток с натуральным ледовым покрытием на 3000 м². Павильон оборудован теплой раздевалкой, камерой хранения, пунктом проката, в котором можно взять коньки разных размеров и специальное поддерживающее оборудование — помощника фигуриста. В шаговой доступности от катка находятся знаковые достопримечательности Коломенского: Музей деревянного зодчества под открытым небом, Усадьбы кузнеца и коломенского крестьянина.

ГОРКИ

На Нижней улице открыты два склона. Если у вас есть свой тюбинг (от 90 до 110 см в диаметре), то посещение горок будет бесплатным, а если "ватрушки" нет, то ее можно взять в прокате, который расположен неподалеку. Рекомендуем сначала прогуляться по исторической территории Государева двора, затем покататься на горках, а после — пообедать в одном из кафе на Торговой улице.

ЛЫЖНЯ

Совместить активный отдых с осмотром зимних пейзажей музея-заповедника можно на лыжном маршруте длиной 3 км. Трасса проложена от Дворца царя Алексея Михайловича.

НОВОГОДНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

С 3 по 6 января во Дворце царя Алексея Михайловича пройдет серия детских мастер-классов "Новогодний сувенир". На занятиях ребята познакомятся с историей и традициями праздника, поработают с разными материалами: воском, бумагой, керамикой, — из которых под руководством музейного педагога создадут елочные игрушки и сувениры.

На мастер-классах художника Виктора Маторина можно прогуляться по Дворцу царя Алексея Михайловича. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу творчества: сначала участники внимательно изучают определенные элементы декора, а после создают работы по мотивам.

КАТАНИЕ В САНЯХ

С декабря по март все желающие могут прокатиться вокруг Дворца царя Алексея Михайловича в санях, запряженных лошадью. Если погода будет малоснежной, то — в конном экипаже.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

Письма с желаниями и поздравлениями зимнему волшебнику можно отправить с помощью ящика Новогодней почты. Их будут доставлять в Московскую усадьбу Деда Мороза еженедельно. Ящики принимают письма до 16 января. В Коломенском они установлены на Ярмарочной площади — около пункта проката катка, и рядом со Спасскими воротами.

ЭКСКУРСИИ ПО РАСПИСАНИЮ

Если вы думаете, как необычно провести время с друзьями или корпоратив с коллегами, экскурсии по расписанию — один из самых удобных и интересных вариантов.

Полюбоваться заснеженными яблоневыми садами и историческими памятниками можно на экскурсии "Зимняя сказка в Коломенском". Познакомиться с историей соколиной охоты и понаблюдать за полетом ловчих птиц можно на специальной экскурсии, которая проходит на единственном в Москве Соколином дворе. А если вам нравится бывать в недоступных местах в необычное время, приходите во Дворец царя Алексея Михайловича на экскурсию "Музейное приключение, или Вечернее путешествие", которая проходит по вечерам всего раз в месяц.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Музей-заповедник "Коломенское" — идеальное место, чтобы познакомиться с историей зимних праздников. Участники интерактивных программ узнают, как праздновали Новый год, Рождество и Святки в России в XVII–XIX веках, станут участниками фольклорных представлений, примут участие в русских народных забавах и играх. Программы проводятся на заказ для организованных групп: школьников, студентов или туристов.

Почувствовать дух "Русской зимы" можно во время прогулки по Дворцу царя Алексея Михайловича. После рассказа о жизни царской семьи, роскошных пирах и старинных традициях посетители смогут принять участие в костюмированном представлении, а затем прокатиться в конных экипажах.

Как отмечали зимние праздники жители села Коломенского? Все ответы — в программе "Зима за морозы, а мужик за праздники", которая проходит в Усадьбах кузнеца и коломенского крестьянина. После экскурсии по усадьба вы смастерите новогоднюю восковую свечу, которую унесете с собой на память, а затем примете участие в тематическом фольклорном представлении.

В программе "Время зимних чудес" можно познакомиться с древними рождественскими обрядами, услышать библейскую историю Рождества Христова у настоящего вертепа, а потом посетить старинную Медоварню, где вас будут ждать игры, танцы и гадания.

Узнать историю святок и колядок, а также принять участие в молодежных обрядах и играх можно в программе "Святки в Коломенском".

ВЫСТАВКИ

Во Дворце царя Алексея Михайловича представлены две праздничные выставки. Экспозиция "В ожидании чуда" демонстрирует живопись, графику, лаковую миниатюру, резную кость и кружево из собрания "РОСИЗО". Более 100 произведений дарят возможность проникнуться духом зимних праздников и вернуться к детским воспоминаниям, когда вера в чудо была естественной. "Русский стиль в искусстве в конце XIX — начале XX в." — финальная выставка юбилейного года в музее-заповеднике "Коломенское". Экспозиция объединила произведения эпохи позднего Средневековья и работы выдающихся художников, работавших на рубеже XIX–XX вв., среди которых Елена Поленова, Михаил Врубель, Виктор Васнецов и др.

УСАДЬБА ИЗМАЙЛОВО

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Как праздновали Рождество и Святки в старину? Ответ на этот вопрос можно найти на интерактивных программах в усадьбе Измайлово. А еще принять участие в фольклорных представлениях, традиционных русских народных играх и забавах. Программы проводятся на заказ для организованных групп: школьников, студентов или туристов.

Интерактивная программа "Рождественские праздники в Измайлове" погрузит в таинственную и радостную атмосферу зимних праздников, а еще представит Покровский собор XVII века и Передние ворота Государева двора. Гид расскажет о святочных обычаях и гаданиях, традициях создания рождественских вертепов, а также предложит участникам примерить наряды славильщиков. Во второй части программы профессиональные артисты споют традиционные песни и развеселят святочными забавами. После этого гости примут участие в мастер-классе, на котором своими руками сделают рождественскую открытку.

В программе "Вот и Святки на дворе" можно будет рассмотреть памятник Петру I, Покровский собор, Передние ворота Государева двора и посетить экспозицию "Измайлово — царская вотчина XVII века". Участникам расскажут, в чем заключалась разница между празднованием Святок в крестьянской и аристократической среде, как относились к народным гуляниям царь Алексей Михайлович и его сын — первый император России Петр I. Во второй части программы гости станут активными участниками традиционного святочного представления: они смогут примерить костюмы колядовщиков, послушают обрядовые песни и даже узнают свою судьбу во время святочного гадания.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Студия "В мире искусства" открыта по средам и пятницам. Художник Виктор Маторин приглашает детей от 5 лет и их родителей на мастер-классы "Портрет", "Натюрморт" и "Пейзаж", на которых можно узнать об особенностях каждого жанра и создать собственные художественные произведения.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

7 января состоится семейное мероприятие "Рождество в царской усадьбе "Измайлово"". В праздничной программе: колядки, тематические игры и состязания, хороводы, частушки и гадания.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА