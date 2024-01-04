Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
В Казахстане отменен туристский взнос для иностранцев, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта республики.
В правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения Приказом министра туризма и спорта Казахстана от 27 декабря 2023 года. Изменения вступят в силу 9 января 2024 года.
С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax – обязательный взнос с иностранных гостей за каждый день пребывания в гостинице. Однако на него был введен мораторий, чтобы туристический рынок мог восстановиться после пандемии. Сбор начали взимать в январе 2023 года. В разных регионах страны были установлены ставки в размере от 1% до 5% от стоимости гостиничных номеров.
В октябре 2023 года вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев заявил о приостановке действия туристского взноса с иностранцев. По его словам, bed tax «создает определенные неудобства как для отечественного бизнеса, так и прибывающих иностранных туристов».