Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане

С 1 января 2022 года в Казахстане был введен bed tax – обязательный взнос с иностранных гостей за каждый день пребывания в гостинице. Однако на него был введен мораторий, чтобы туристический рынок мог восстановиться после пандемии. Сбор начали взимать в январе 2023 года. В разных регионах страны были установлены ставки в размере от 1% до 5% от стоимости гостиничных номеров.