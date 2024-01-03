Круглогодичный глэмпинг появился в парке «Лосиный остров»

В национальный парке «Лосиный остров» впервые запустили круглогодичный глэмпинг – цивилизованный отдых в домиках на природе. Какую программу предлагают посетителям, узнала корреспондент «МИР 24» Дарья Шуйская.

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Первых гостей готовы принять пока пять домиков, весной откроют еще семь.

«Они у нас теплые, там есть все удобства: санузел, душ, туалет, мини-кухня, гостиная, спальня. Теплые уютные домики», – рассказала заместитель директора по благоустройству парка Ольга Шульгина.

Отдых на природе со всеми удобствами – именно так и переводится иностранное слово «глэмпинг». Продумали здесь и инфраструктуру. Так, рядом с каждым домиком оборудовали пикниковую зону. Также есть автостоянка и шатер, где гости смогут собраться вместе и спеть под гитару.

Сам глэмпинг находится на территории национального парка «Лосиный остров». Так как по территории свободно гуляют олени и лоси, не удивляйтесь, если они заглянут к вам в окошко. Можно и самому прогуляться по оленьей тропе и понаблюдать, как сотрудники заповедника кормят животных.

«За дополнительную плату можно посетить лосиную биостанцию, вольерный комплекс, где порядка 15 видов животных ждут своих гостей», – отметила Шульгина.

Весной и летом туристов пустят и на орнитологическую вышку. Там с 12-метровой высоты они смогут наблюдать за лесными птицами.

«К каждой экскурсии будут прилагаться бинокли, чтобы можно было все хорошо рассмотреть. Мы уже проработали две экскурсионные программы. Сам посетитель рискует не заметить спрятавшуюся в гнезде птицу, а опытный гид-орнитолог может подсказать. Поверьте – это уникальное зрелище», – заявил директор парка Рустам Якубов.

В теплое время года установят еще и сафари-тенты со спальной зоной и террасой, с которой открывается вид прямо на березовую рощу.