За прошедший год на курортах Кубани отдохнули рекордные 18,6 млн туристов
По итогам 2023 года на курортах Кубани отдохнули 18,6 миллиона человек. Это рекордный показатель за всю историю края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Сейчас, в пик зимнего сезона, здесь отдыхают 140 тысяч человек. Традиционно самые популярные направления у туристов - горный кластер Сочи и Черноморское побережье.
"Мы создали все условия для комфортного и безопасного отдыха наших гостей. На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы администрации региона, в минувшем году номерной фонд края увеличился на две тысячи номеров. На курортах ввели в эксплуатацию 64 гостиницы, и более 30 из них уже принимают постояльцев. Также создано девять новых пляжных территорий со всей необходимой инфраструктурой. Их общая протяженность - более километра.
На сегодняшний день средства размещения в Сочи загружены на 80%, в Анапе - на 64%, в Геленджике - на 63%, в горных районах - более чем на 70%.