Куда съездить зимой с детьми в Приволжском регионе

Новогодние каникулы – время, полное волшебства и радости, а главное возможностей для путешествий. И если вы живете в Приволжском регионе, то вам повезло. Ведь здесь есть множество сказочных мест, где можно провести незабываемые каникулы с детьми. Предлагаем пять самых удивительных мест, которые стоит посетить в январские праздники.

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Куда поехать на каникулах в Нижегородской области

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В Нижегородской области в Тонкинском округе расположилась настоящая деревня Простоквашино. Да-да, как в мультфильме по мотивам знаменитой сказки Эдуарда Успенского. Населенный пункт совсем крошечный, всего 12 домов, а его возрождением занялись местные жители несколько лет назад. К настоящему моменту на улицах можно встретить героев мультипликационной картины – Матроскина, Шарика и Печкина. На территории есть отделение почты, откуда можно отправить письмо в любую точку, вигвам, как в мультфильме, хаски-парк и не только.

В новогодние праздники в Простоквашино запланирован ряд мероприятий. Программа занимает четыре часа, начало – в 12:00. Предварительно требуется запись у администратора.

Гостей ждут зимние забавы у елки, квесты и мастер-классы, театральная постановка, тематические игры, караоке-батл, фотосессия с героями мультфильма и даже чай с неправильными бутербродами. Помимо этого, запланированы катание на банане за снегоходом, дог-трекинг с хаски и приготовление маршмеллоу на костровой чаше.

Где отдохнуть на новогодних каникулах в Татарстане

В селе Новый Кырлай есть резиденция зимнего волшебника Татарстана и его дочки – Кыш Бабая и Кар Кызы. Здесь можно прогуляться по интерактивному парку «Лес чудес», где обитает сказочная нечисть, создавая уникальную атмосферу загадочности. Для гостей проводятся яркие и насыщенные шоу с подарками, семьи с детьми развлекают как на улице, так и в самом доме Кыш Бабая.

Новогоднее волшебство царит в резиденции со входа, где притаился провожатый Шайтан. Чтобы посмотреть все активности, придется следовать карте.

Кроме того, здесь проводят театрализованные представления, интерактивные игры. Билеты для детей стоят от 1650 рублей, для взрослых – от 2400 рублей.

Куда съездить в Удмуртии в январские праздники

В деревне Котловка в Удмуртии поселилась Баба-Яга, которая ждет гостей на новогоднее приключение до 15 января. Если в сказках это злой персонаж, то в Удмуртии героиня сказок добра и гостеприимна. Ее резиденция раскинулась на берегу реки Яга. Вокруг живописная природа, а на территории резиденции – герои русского фольклора, знакомые каждому с детства. Здесь всех собравшихся удивят миром сказочных героев, путешествием в дремучий лес, танцами с мыльными пузырями, хороводами, играми и испытаниями.

Представления ежедневно начинаются в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00, обязательна предварительная запись. Детский билет стоит от 300 рублей, взрослый – от 400 рублей.

Где провести каникулы в Кировской области

В Заречном парке Кирова раскинулась резиденция еще одного сказочного персонажа, который приглашает к себе детей и взрослых. Это Кикимора Вятская. Ее вотчина – интерактивный парк с анимационной программой, где есть стилизованные под старину постройки, музей сказочных артефактов, домик Лешего, а также объекты для спортивных активностей. Можно побывать в зеркальном дворце Снежной Королевы, пещере Хозяйки Медной горы и не только.

Созданию хорошего праздничного настроения способствуют свежий воздух, живописная природа и масса развлечений. Посетить парк можно по предварительной записи. Стоимость билетов от 700 рублей.

Куда отправиться всей семьей в Чувашии

Хель Мучи – чувашский Дед Мороз, со своей внучкой Юр Пике и волшебными помощниками он ждет гостей в республику на увлекательную программу. Резиденция национального сказочного героя расположилась в деревне Кшауши под Чебоксарами. Деда Мороза из Чувашии называют самым музыкальным, так как он не просто встречает и развлекает детей и взрослых, а играет на древних национальных инструментах.

Гостям резиденции предлагают поиграть, погадать на бобах и нитках, смастерить новогодние игрушки, отведать чувашскую кухню. Конечно же, обещают и хоровод вокруг елки, и загадывание заветных желаний.

В новогодние праздники стоимость программы от полутора тысяч рублей на человека, предварительно требуется запись на участие в развлекательных мероприятиях.

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