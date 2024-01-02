В Сочи на новогодние праздники приехали более 100 тыс. туристов

В Сочи на новогодние праздники приехали почти 120 тыс. туристов. Об этом сообщил мэр курортного города Алексей Копайгородский.

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Места размещения загружены в среднем на 74%. Новый год в Сочи встретили без происшествий. Дежурили 20 сотрудников ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы) и около 100 аварийных бригад. К работе привлекали дополнительные бригады спасателей и экстренных служб.

На Рождество в городе ожидают массовый приезд туристов. Большинство будут отдыхать на горнолыжных курортах Красной Поляны.

Межведомственный оперштаб будет работать круглосуточно все праздничные дни.

В пресс-службе администрации Кубани сообщили, что зимой ожидают почти 2,5 млн туристов, на новогодние праздники – свыше 450 тыс. человек.