Турэксперты назвали самые популярные города России для новогодних поездок

«Самым популярным городом стал Санкт-Петербург, за него отдали голоса 19 % опрошенных. Второе место занял Калининград – 17 %. Москву для чистоты эксперимента решили не включать в перечень, но она всегда входит в первую тройку», – цитирует ТАСС основателя и генерального директора сервиса Юрия Кузнецова.