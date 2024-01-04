Турэксперты назвали самые популярные города России для новогодних поездок
Россияне рассказали о городах, куда любят уезжать в новогодние праздники больше всего. Список уголков России, где можно хорошо отдохнуть зимой, приводят аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
«Самым популярным городом стал Санкт-Петербург, за него отдали голоса 19 % опрошенных. Второе место занял Калининград – 17 %. Москву для чистоты эксперимента решили не включать в перечень, но она всегда входит в первую тройку», – цитирует ТАСС основателя и генерального директора сервиса Юрия Кузнецова.
В опросе поучаствовали 4800 человек. Всего в список вошли 10 городов из разных регионов России. Помимо Санкт-Петербурга и Калининграда, россияне называли Красную Поляну – 13 %, Великий Устюг – 12 %, Кисловодск – 11 %, Казань – 8 %, Шерегеш – 7 %, Сортавалу – 6 %, Дербент – 4 % и Петрозаводск – 3 %.