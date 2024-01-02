Как в горах Сочи туристы провели первый день нового года

Утром 1 января на сочинских улицах было мало людей, зато в электричке были заняты все сидячие места, а в автобус до курорта "Красная Поляна", которым управлял водитель в костюме Деда Мороза и даривший детям конфеты, практически невозможно было втиснуться. В горном кластере температура воздуха +13 градусов, а на высоте +2. Конечно, не мороз, но погода зимняя. В шапке и перчатках гораздо комфортнее.

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Около касс после полудня собрались небольшие очереди. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса - 4,6 тысячи рублей (детского - от 7 до 14 лет - 2,6 тысячи), а прогулочного билета - 2750 рублей (для детей - 1,7 тысячи). В кабинки канатных дорог попадаешь достаточно быстро. Иногда туристы сами создают затор, желая ехать своей узкой компанией, в то время как туда вмещается по шесть-восемь человек.

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Кто едет по одиночке или готов к общению, с удовольствием обмениваются переполняющими эмоциями, с восторгом снимая горы вокруг.

"Мы переехали из Китая в Санкт-Петербург, обожаем Россию, а на новогодние праздники решили отдохнуть в Сочи, - на ломанном русском рассказал Яни Лю со своей подругой Эммой Цзэн Линпин. - Поселились у моря, а 1 января поехали в горы. Здесь очень красиво и хорошая погода, а по сравнению с Китаем мало народа".

На вершине всех гостей встречают аниматоры в костюмах снеговиков. "Давайте сфотографируемся! Кричим: "Я - райдер! С новым годом!" - призывают они пополнить новогодний фотоархив праздничными снимками. Такое гостеприимное приветствие и динамичная музыка сразу создают такое праздничное настроение, что хочется пуститься в пляс даже без глинтвейна. Некоторые танцуют прямо на столах летней веранды ресторана, рядом с пультом диджея.

"Мы решили провести новогодние каникулы в горах Сочи, впервые тут, - отметил Владислав Воронов из Воронежа. - Новый год праздновали в ресторане под музыку кавер-группы, а с самого утра поехали кататься на горных лыжах. В девять часов на горе почти никого не было. Снег был с корочкой, а позже немного подтаял, но тоже довольно комфортно".

Если в горах стоимость двухкомнатных апартаментов - 35 тысяч рублей в сутки, то студию у моря можно снять в десять раз дешевле, правда, номер в отеле обойдется дороже.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе курорта, в новогодние праздники загрузка составила 95-98 процентов.

"В прошлом году ситуация была аналогичной, поэтому говорить о росте турпотока именно в новогодние праздники некорректно, - уточнили в ведомстве. - При этом мы отмечаем, что глубина продаж зимы выше прошлогодней на 8-10 процентов. Ожидаем большое количество last minute бронирований, как и на протяжении всего 2023-го".

Цены на проживание всегда снижаются после пиковых дат. Из-за динамического ценообразования чем ближе к датам высокой загрузке, тем выше стоимость. Отмечается, что сезон на курорте традиционно длится до мая, а в начале июня до середины июля действует бонусное катание в долине "Цирк-2", где оборудуется сноупарк.

В целом, средняя загрузка объектов размещения составляет 77 процентов.

"Сейчас в Сочи отдыхают около 120 тысяч гостей, - подчеркнул мэр города Алексей Копайгородский. - На ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Сочи солнечную погоду. К рождественским праздникам вновь ожидаем массовый приезд туристов".