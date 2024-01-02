Куда поехать зимой: 5 самых недооцененных направлений в России
Совсем не обязательно сидеть безвылазно дома. Но поездку в тёплые страны не у всех позволяют бюджет или работа, поэтому можно устроить себе путешествие по родным краям, просто чуть менее хайповым и растиражированным тревел-блогерами. Речь идёт в том числе и о Хабаровском крае, Орловской области и других.
Хорошо провести время и отдохнуть всей семьёй зимой можно, отправившись в путешествие по России. Причём специалисты называют направления, где можно и в городе повеселиться, и на природе. Например:
- долина реки Бикин в Хабаровском крае (леса доледникового периода, амурские тигры и коренные народы, нацпарк с базами для отдыха и турмаршрутами);
- село Хатанга на полуострове Таймыр (северное сияние, музей мамонтов, этнопарк Каталык, огромный метеоритный кратер Попигай и одна из самых северных православных церквей);
- город Мценск в Орловской области (музей-усадьба Спасское-Лутовиново, где вырос Тургенев, дом Леди Макбет из повести Лескова, музей мценского кружева, экспозиция сбитых самолётов);
- Золотой хребет на Чукотке (заброшенный военный посёлок Гудым);
- озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии (нацпарк «Приэльбрусье» с водопадами, минеральными источниками, ущельями и горой Эльбрус).
А если зимой хочется чего-то конкретного, а именно покататься на лыжах, борде и другом, то вот здесь можно посмотреть топ удобных для этого мест в России.
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