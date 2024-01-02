Шереметьево в 2023 году увеличил перевозки на 28%

Московский аэропорт Шереметьево по итогам года обслужил 36,6 млн пассажиров, что на 28,7% больше, чем в 2022 году. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин.