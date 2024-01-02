В гостях у русской сказки: путешествие по родным местам мифических существ

Путешествуя по России, можно набрести на места, где оживают сказки. В Ивановской области можно поймать перо Жар-птицы, а в Липецке — забраться на Кудыкину гору. Новогодние праздники — пора чудес, а значит, лучшее время, чтобы отправиться в одиссею по местам, овеянным легендами и былинами. Вместе с Яндекс Путешествиями составим маршрут по сказочным локациям России.

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Баба Яга

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Запрятанная в болотистой глуши деревня Кукобой в Ярославской области связана с легендой. Местные жители верят, что в гуще лесов живет виновница детских кошмаров — Баба Яга. По поверьям, ночью оттуда доносились леденящие звуки, а многие путники не могли вернуться домой.

В 2004 году в сельском парке Кукобоя решили соорудить избушку для героини славянского фольклора. Сейчас посмотреть на жилище Бабы-Яги могут все желающие. Рядом стоит ее кукольная фигура в полный рост. Лесной тропою сказочные герои ведут туристов через ворота в музей Сказок, где их встречает хранительница Марья Искусница. Гостям предлагают интересную программу с конкурсами и чаепитием.

Деревня Кукобой находится в 160 км Ярославля. Нужно следовать по федеральной трассе М8 до посёлка Пречистого, а после повернуть на Пошехонские леса и проехать еще около 30 км.

Змей Горыныч

На Кудыкиной горе в Липецкой области живет один из самых опасных героев славянской мифологии, с которым сражались доблестные Илья Муромец и Добрыня Никитич. Трехглавого дракона с непробиваемой чешуей и огнедышащим дыханием победить было непросто.

Сегодня в селе Каменка можно увидеть исполинскую статую Змея Горыныча высотой 15 метров. Каждые выходные трехглавое чудище извергает пламя, создавая пугающее, но в то же время захватывающее зрелище. В зимние время шоу начинается в 18:00.

В парке на Кудыкиной горе также находится точная копия русских крепостей IV-V веков, сафари-парк и самый большой в мире леденец на палочке Петунец.

Село Каменка расположено в 5 километрах от трассы М4. Из Москвы или Санкт-Петербурга удобнее всего будет доехать до Ельца на поезде (дорога займет около 7 часов). Из Ельца, Липецка и Воронежа ходят автобусы до Задонска. Там на автовокзале нужно уточнить расписание маршрутов «Задонск-Калабино» или «Задонск-Сцепное». Эти автобусы проезжают мимо парка со статуей Змей Горыныча. Доехать на такси из Задонска можно за 20 минут.

Емеля

По щучьему велению можно оказаться на родине самого ленивого героя русских сказок Емели-дурачка в Ростове Великом. По легенде именно в озере Неро водится волшебная щука, которая исполняла все его желания.

Экскурсионные туры предполагают прогулку по валам и вдоль волшебного озера, а также обзор Успенского собора Ростовского Кремля. В программу входит застолье с ухой по традиционному рецепту от Емели.

В феврале в Ростове Великом проводится фестиваль «По щучьему велению». Гости участвуют в конкурсе колокольных звонарей, а потом наблюдают за парадом во главе с самим Емелей, который передвигается, разумеется, на печи. Веселье заканчивается хороводами.

К сожалению, добраться до родины Емели на печи не получится. Из Ярославля и Москвы на автомобиле нужно следовать по трассе М8. Ростовский Кремль находится в 20 минутах пешком от ж/д вокзала «Ростов Великий». Добраться можно и на общественном транспорте.

Жар-птица

Родиной величественной Жар-птицы считается поселок Палех. По преданию, в непроходимой чаще леса нынешней Ивановской области она выжгла поляну, пригодную для проживания. Там поселились мастера и кудесницы. По сей день чудо-птица считается покровительницей их таланта. Палех известен уникальным художественным промыслом — лаковой миниатюрой, основным мотивом которой является Жар-птица. Отсюда и «полыхающее» название поселка — Палех.

Познакомиться с местным творчеством и поучаствовать в мастер-классах по росписи можно в Музее палехского искусства. Туристам также предлагают посетить деревенское застолье с фольклорной развлекательной программой.

В 2017 году Палех получил от Роспатента право называться родиной Жар-птицы. С тех пор администрация разрабатывает грандиозный проект в районе исторического центра поселка. Запланировано строительство терема Жар-птицы с зонами анимации и концертной площадкой.

Добраться до Палеха из Москвы можно с Щелковского автовокзала на автобусе, который идет до Южи. Альтернативный способ — взять билет на поезд с Ярославского вокзала до Иваново. Из этого города в Палех едут автобусы каждые 30 минут.

Ближайшая к Палеху ж/д станция находится в Шуе (75 км). До нее удобнее добираться путешественникам из Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода.

Илья Муромец

Несложно догадаться, что родина известного былинного героя, Ильи Муромца, — город Муром (Владимирская область). По легенде, богатырь родился в селе Карачарово (Мурманская область). Прототипом богатыря, по одной из версий, был Святой Илия Печерский. В молодости силача называли «Чоботок», потому что он отбился от врагов чоботом (сапогом). Он принял монашество в Киево-Печерской лавре под именем Илия и был причислен к лику святых как «преподобный Илия Муромец». В Муроме воину-монаху стоит памятник.

Узнать больше фактов о Илье Муромце можно в экскурсионных турах возле Благовещенского мужского монастыря. Гости осматривают сказочные места. Например, лес, где, по преданию, Илья Муромец вырвал деревья с корнем и тем самым изменил русло реки Оки.