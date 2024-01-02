Екатеринбург попал в топ популярных направлений для туристов-одиночек в январе

Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений для одиночных путешествий в январе. Результатами исследования с URA.RU поделился российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

«Первое место разделили два города: Москва и Сочи с 16% одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Казань (12% и 2% бронирований соответственно)», — сказано в сообщении. Следом идут Владивосток, Краснодар, Ялта, Красная Поляна. Екатеринбург занимает восьмое место среди туристов, желающих отправиться в путешествие в одиночку.

Свое исследование сервис ТВИЛ.РУ приурочил ко дню интровертов, который отмечается 2 января. «Возможно, в это время все мы немножко интроверты — успели устать от веселья и шумных компаний, хотим побыть немного наедине с собой. А лучший способ погрузиться в себя — это путешествие», — отметили эксперты.