Сочи принял на отдых почти 120 тысяч туристов

Мэр главного отечественного курорта Алексей Копайгородский заявил, что сегодня здесь отдыхают около 120 тысяч гостей, а средняя загрузка мест размещения составляет 74 процента. Об этом он сообщил во время состоявшегося в понедельник выездного совещания оперативного штаба по проведения новогодних и рождественских праздников.

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"Новогодняя ночь прошла в Сочи спокойно, без серьезных происшествий. Все городские службы работали в режиме повышенной готовности. На дежурстве в новогоднюю смену находились 20 сотрудников Единой диспетчерской службы, около 100 аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций и дорожных служб, к работе были привлечены дополнительные бригады экстренных служб и спасателей", - отметил глава города.

По информации властей, на ближайшие сутки синоптики прогнозируют солнечную погоду. К рождественским праздникам здесь ожидают массовый приезд туристов. Многие из них отправятся на горнолыжные курорты Красной Поляны.

Сообщается, что межведомственный оперативный штаб в течение всех новогодних и рождественских каникул будет работать в круглосуточном усиленном формате.

А накануне, как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, первый вице-губернатор Игорь Галась провел заседание регионального оперативного штаба (в него входят представители органов власти, силовых и правоохранительных структур, курортов, транспортных и ресурсоснабжающих предприятий края).

"Во время зимнего сезона мы ожидаем около 2,5 миллионов гостей, в том числе в новогодние каникулы - более 450 тысяч. Наша задача- обеспечить полную готовность сил и средств для безопасного, комфортного отдыха гостей курортов края", - отметил он.