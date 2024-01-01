Туристический ретропоезд на паровой тяге сообщением Нижний Новгород – Арзамас с 26 августа 2023 года перевез 7 тыс. пассажиров. Чествование юбилейного пассажира состоялось в преддверии новогодних праздников, 29 декабря. Железнодорожники вручили ему памятный подарок и сувенирную продукцию, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

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Состав курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Нижнего Новгорода поезд отправляется в 10:46 и прибывает на ст. Арзамас 2 в 13:01. В обратном направлении состав отправляется со ст. Арзамас 1 в 17:30 и прибывает в Нижний Новгород в 19:50.

Туристы посещают уникальные достопримечательности города Арзамас, такие как дом-музей А.М. Горького и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.