Названы страны, в которые петербуржцы могут отправиться на Рождество

Жители Санкт-Петербурга могут отправиться в Грецию или Эфиопию, чтобы отметить Рождество, рассказал «МК в Питере» автор трэвел-проекта «Направления» Дмитрий Лукьянчук. По словам эксперта, раньше российские туристы выбирали Европу для отдыха на новогодние праздники, однако сейчас есть затруднения с получением визы для поездки, поэтому стоит рассмотреть другие направления.

© Unsplash

Как сообщил Лукьянчук, среди россиян популярностью пользовались Вена и Таллин, которые превращались в сказку на три недели. Но теперь стоит обратить внимание на Афины, где всегда хорошие погодные условия. В Греции Рождество, как правило, отмечают походом в гости и игрой в карты.

Не менее интересным направлением для петербуржцев станет Эфиопия, уточняет трэвел-эксперт. В северной части страны можно увидеть храм, в котором, по преданию, находится ковчег Завета, также туристы смогут увидеть каменные церкви.

Курорт Мишлифен в Северной Африке может подойти любителям покататься на лыжах, добавил Лукьянчук. По его словам, курорт располагается на высоте 2100 метров и его называют «марокканским Аспеном». Больше всего снега там выпадает в январе. Для тех, кто хочет встретить Рождество в тепле, подойдет Австралия, жители страны отмечают этот праздник с размахом, повсюду звучат песни, а по улицам ходят духовые оркестры.