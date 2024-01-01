Новогодний Суздаль: зимние забавы, ярмарки и необычные угощения

Новогодней столицей России стал Суздаль. Сотни туристов специально приезжают в этот старинный город, чтобы отметить праздник. Их ждут русские зимние забавы, ярмарки и необычные угощения: уникальное варенье из огурцов и конфеты с хреном. Чем еще суздальцы будут удивлять гостей, рассказала корреспондент «МИР 24» Елена Савельева.

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Пушистый снег, огни, маленькие домики, уютные улочки, многочисленные лавки и торговцы – именно таким открывается Суздаль, когда попадаешь в него впервые. Чем знаменит Суздаль? Вовсе не вареньем из огурцов, как вы могли подумать, а хреном (его суздальские купцы продавали за большие деньги), цикорием (его придумал суздальский доктор Дмитрий Моренков в XIX веке) и малоэтажным строительством. До сих пор в Суздале нельзя строить дома выше трех этажей. Даже в спальных районах. А в этом году Суздаль еще и столица Нового года, а это значит, что ответ на вопрос «где провести новогодние каникулы» очевиден.

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«Будут различные мероприятия, будет ледовое шоу Ирины Слуцкой в центре города на открытом катке. Продлится это две недели – до Рождества – и все это время будет сопровождаться гуляньями, ярмарками, катаниями на горках, концертами и так далее», – рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Однако и кроме этого в новогодней столице есть чем заняться. Кстати, совершенно бесплатно.

«У нас надо в городе сворачивать на маленькие улочки, по которой мы с вами проходили – мимо этих маленьких симпатичных домиков с наличниками и находить вот такие локации. Пейзажу, на который мы с вами смотрим, стоя на высоком берегу реки Каменки, лет 400 минимум», – отметила гид Ольга Каштальян.

Путешествие в Суздаль – это не просто поездка. Это путешествие во времени. Суздаль, по сути, город-музей. Здесь любой ресторан, любое заведение, любая чайная имеют свою концепцию, а самое главное – историю. Любая фабрика или мануфактура готова пригласить туристов на мастер-класс. Здесь можно научиться лепить из глины, печь пироги, вышивать, расписывать по дереву.

Здесь поддерживают традиции и развивают промышленный туризм. Мануфактура «Владимиро-Суздальские узоры» туристов принимает с распростертыми объятиями. Желающим покажут весь процесс создания деревянных изделий: от сушки до уникальной ручной росписи. Дадут в руки кисти.

Одно из популярных направлений в Суздале – гастротуризм, но прежде чем садиться за стол, нужно хорошенько поработать руками. Мастер-классы – это вишенка на торте. Здесь тоже пустят в святую святых производства. Лепка, обжиг, глазуровка, роспись, а еще – экскурс в историю.

«В старину посуда в домах вся была украшена, потому что не расписанная посуда считалась посудой для скота», – отметила мастер Светлана Лысенко.

Что делать в Суздале? Есть, пить, покупать сувениры, фотографироваться на фоне старинной архитектуры и, конечно, прочувствовать на себе настоящую русскую зиму и русское гостеприимство. Не зря город полюбился гастротуристам. Что-что, а удивлять тут умеют!

«У нас есть огуречное варенье с апельсинами и пряностями, огуречный мармелад, конфеты с огурцом», – рассказала управляющая Екатерина Кудинова.