Сочи в 2023 году посетило рекордное число туристов

Сочи завершил уходящий год рекордным числом отдыхающих. С начала 2023 года на курорте отдохнули 7 миллионов 600 тысяч гостей, что на 400 тысяч больше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этот раз рекордным туристом стал житель Санкт-Петербурга, который приехал в Сочи с детьми, чтобы покататься на лыжах. По словам мэра Алексея Копайгородского, туристический поток в Сочи растет ежегодно. В ближайшие несколько лет на курорте будут построены новые средства размещения. По прогнозу, к 2030 году общий турпоток составит не менее 10 миллионов отдыхающих в год.