Кисловодск в 2023 году посетило рекордное количество отдыхающих

"По результатам исследования Big Data в 2023 году у Кисловодска рекордная цифра по количеству отдыхающих за всю его историю. Более 1,8 млн человек приехали посмотреть на наш город-курорт. По сравнению с прошлым годом число прибывших в Кисловодск выросло почти на 29%, или на 400 тыс.", - сказал Моисеев.