Когда на самом деле в городах России наступает Новый год

«Мы с детства помним, что если в Москве 15 часов, то в Петропавловске-Камчатском полночь. Однако, по астрономическому времени, полночь в Петропавловске еще не наступила. И первыми по астрономическому времени – не поясному – Новый год встречают жители села Уэлен Чукотского автономного округа, в то время когда в Москве на часах 14:19. А в 15:00 мск Новый год празднуют жители Анадыря. Сам же астрономический Новый год в Петропавловске-Камчатском наступает в 16:25 мск», – говорится в сообщении на сайте вуза.