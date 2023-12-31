Когда на самом деле в городах России наступает Новый год
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии объяснили, когда наступает астрономический новый год в городах России.
Местное время в одной часовой зоне одинаково. Астрономическим же временем называют истинное солнечное время, определяемое по углу наклона Земли к Солнцу и ее вращения вокруг своей оси, пояснили в университете.
«Мы с детства помним, что если в Москве 15 часов, то в Петропавловске-Камчатском полночь. Однако, по астрономическому времени, полночь в Петропавловске еще не наступила. И первыми по астрономическому времени – не поясному – Новый год встречают жители села Уэлен Чукотского автономного округа, в то время когда в Москве на часах 14:19. А в 15:00 мск Новый год празднуют жители Анадыря. Сам же астрономический Новый год в Петропавловске-Камчатском наступает в 16:25 мск», – говорится в сообщении на сайте вуза.
Таким образом, первыми в московском часовом поясе встречают астрономический новый год жители Волгограда, Элисты, Пензы, Саранска, Владикавказа и других городов и населенных пунктов, находящихся на этом меридиане. В Москве, на Красной площади, астрономический новый год наступит лишь через 29 минут, в Севастополе через 44 минуты, в Санкт-Петербурге через 57 минут, сообщили в пресс-службе МИИГАиК.
Если говорить не только о населенных пунктах, то первым встречает Новый год в России остров Ратманова на Чукотке в 14:16 мск, последней – Балтийская коса в Калининградской области в 01:41 мск, добавили в университете.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Новый год отмечают в Северной Осетии.