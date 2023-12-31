Казань вошла в число популярных маршрутов поездов на новогодние праздники

Казань вошла в число популярных железнодорожных направлений на новогодние праздники, согласно данным OneTwoTrip, которые приводит "РИА Новости".

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Больше всего билетов продано по маршруту Москва — Петербург (7,2%) и обратно (7,1%), также в топе по популярности поездки из Краснодара в Сочи и обратно (2,5% и 2,4% соответственно).

Кроме Казани, в числе популярных направлений из Москвы и обратно оказались Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Симферополь.

Еще на каникулах пользуются популярностью билеты в Москву из Саратова, Брянска, Ярославля, Белгорода, из Краснодара и из Воронежа.

По итогам 2023 года Казань вошла в число самых популярных направлений для перелетов, заняв 6-е место. Столица Татарстана уступила Москве, Сочи, Санкт-Петербургу, Калининграду и Минеральным Водам.

Казань заняла третье место в рейтинге в городов по бронированиям жилья на новогодние каникулы. Отели и другие объекты проживания в столице Татарстана на время январских праздников каникул забронировали 5% всех путешественников.