Чем заняться на Байкале в новогодние каникулы: идеи

Россия живет ощущением приближающегося Нового года. Праздник принесет и длинные выходные – с 31 декабря по 8 января включительно, потому уже сейчас стоит подумать, как потратить это время с пользой и удовольствием. Один из вариантов – отправиться на зимний Байкал. Чем там можно заняться в январе, узнал «ФедералПресс».

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Сходить в зимний поход

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Первое, что стоит сделать на Байкале, – это подойти к нему поближе и полюбоваться: он хорош буквально с каждой точки. Тут открываются виды на замерзающую гладь воды, скалистые туманные горы и заснеженные пляжи. Глянуть на все это природное роскошество можно мельком во время краткосрочной поездки-экскурсии. Если же у вас есть желание и силы на длительные прогулки, то можно отправиться в настоящий поход.

Надев теплые вещи и захватив чай в термосе, вы сможете ознакомиться с маршрутами, особенно прелестными в холодное время года, – побережьем острова Ольхон и Кругобайкальской железной дорогой (КБЖД). Стоит сказать, что наилучшими вариантами для зимнего периода являются однодневные походы с ночевками в гостиницах, где можно и перекусить, и согреться, и поспать с комфортом.

Учитывайте, что в январе байкальская гладь только начинает покрываться ледяной коркой, потому прогулки возможны лишь по побережьям. Идеальными окажутся широкие тропы, расположенные неподалеку от населенных пунктов. Здесь можно прогуляться максимально безопасно, а также в любой момент прекратить поход, сменив его на отдых, если вдруг устанете, замерзнете или просто захотите сделать перерыв.

Покататься на сноуборде

Для любителей активного отдыха на Байкале существует еще один вариант досуга – катание на лыжах либо сноуборде по извилистым трассам, которые располагаются неподалеку от живописных озерных побережий. Одно из наиболее популярных мест – гора «Соболиная» в городе Байкальске. На территории курорта расположено почти 20 трасс различной сложности. Кроме того, имеются канатные дороги, тюбинговый подъемник и склон для обучения, потому занятия по душе здесь найдут и начинающие гонщики, и профессионалы.

Стоит сказать, что отсюда открываются шикарные виды на сибирскую тайгу, скалистые и заснеженные горы, потому такой вариант отдыха является гармоничным сплетением с предыдущими – вам достанется головокружительный коктейль из энергичных путешествий и эстетичных видов.

Заняться дайвингом

Погружением под воду в гидрокостюмах и изучением озерных и морских глубин занимаются не только на южных просторах, но и в ледяных сибирских широтах, в частности, на Байкале. Более того, настоящие экстремалы делают это даже зимой, не пугаясь лютых морозов и льда. Наоборот, ныряльщики признаются, что в зимний период подобное развлечение имеет особый шарм – можно рассмотреть ледяные пузырьки, извилистые стенки, а также подводных обитателей – губок, рачков, а также нерп, которые так и норовят спрятаться в воде от непримиримых морозов.

Услуги, связанные с дайвингом, оказывает множество специализированных организаций. Чаще всего они организуют погружения в районе поселка Листвянка, до которого крайне просто добраться из города Иркутска – дорога займет не больше часа.

Погружаться вы будете не самостоятельно, а с непосредственным участием инструктора – он научит управляться с гидрокостюмом, а также проведет вам подводную экскурсию, которая окажется невероятно зрелищной.

Искупаться в горячих источниках

Если же вы не являетесь человеком морозоустойчивым, не любите холода и предпочитаете тепло и комфорт, вам понравится другой вариант досуга – купание в горячих источниках, которые тоже можно найти на Байкале зимой. Подобные плавания не только приносят радость, но и оздоравливают организм, который становится крепче после приятных процедур.

Погрузиться в теплую воду можно в нескольких местах – на курорте с говорящим названием «Горячинск», на Аршане, в Чивыркуйском заливе, в «Жемчуге». Приятным дополнением к такому варианту отдыха являются чарующие виды – вы будете резвиться в воде в окружении зимующих деревьев и гор, которые обязательно наполнят вашу душу умиротворением и гармонией.

Отправиться в путешествие на хивусе

Это развлечение подойдет абсолютно всем – и взрослым, и детям, и экстремалам, и тихоням: все, что от вас потребуется, – это прибыть в одно из популярных мест на Байкале, например, в поселок Листвянка либо на остров Ольхон, и уже оттуда отправиться в волшебное путешествие на судне на воздушной подушке, именуемом хивусом. Прелесть такого транспорта в том, что он способен пересекать байкальские глади в любых условиях, плавно передвигаясь как по воде, так и по льду.

У такого плавсредства есть теплая кабина с прозрачными окнами, потому удастся полюбоваться байкальской местностью. Если вы будете путешествовать вдоль Ольхона, то сможете увидеть ступу Просветления, мысы Огой, Кобылья Голова и Шибетский. Из Листвянки же можно добраться, например, до бухты Песчаной либо познакомиться с окрестностями КБЖД. Существует большое количество маршрутов – путешествия по ним занимают в среднем 3–5 часов, которые окажутся одними из наилучших в вашей жизни!