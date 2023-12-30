Более 1,2 млн туристов посетили Удмуртию в 2023 году

«Чаще всех у нас бывают туристы из Москвы, Татарстана, Перми, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. В этом году было много гостей издалека — из Китая, Индии, Казахстана, Беларуси. Едут к нам не только больше, но и на дольше. Если в прошлом году туристы останавливались на 1-2 ночи, теперь – на 3-4», — написал руководитель региона.