Чем удивят туристов в новогодние каникулы на курорте "Эльбрус"

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии сегодня стартовала праздничная программа, которая продлится до седьмого января.

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Гостей приглашают принять участие в интерактивно-развлекательных мероприятиях, коих запланировано немало.

Конечно же, туристов будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. 30 декабря, третьего, шестого и седьмого января с ними можно пообщаться и сфотографироваться в праздничной резиденции на ярмарочной площади Поляны Азау.

Праздник пройдет на двух площадках курорта: на главной сцене (в зоне выката, напротив подъемников) и на сцене ярмарочной площади. Для гостей приготовили спортивные, танцевальные и музыкальные конкурсы, во время которых они смогут выиграть призы и получить подарки. Праздничное настроение будут поддерживать диджеи, артисты, ведущие и аниматоры.

Программа действительно весьма насыщенная. В плане - битва сумоистов бампер-болл, создание ледяных и снежных фигур, эстафета лыжников и сноубордистов, перетягивание каната за звание "Силач Азау", мастер-классы по росписи пряников и созданию 3D-елочных игрушек, праздничный аквагрим.