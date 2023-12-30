Куда сходить в новогодние каникулы в Новосибирске

В Новосибирске в новогодние каникулы сибиряков ждет масса развлечений. Жители и гости города смогут побывать на общественных площадках, увидеть Дедов Морозов, полюбоваться снежными бабами, покататься на горках и на коньках или же окунуться в культурную жизнь столицы Сибири и посетить многочисленные театры, музеи и выставки. «ФедералПресс» представляет каталог развлечений, куда можно пойти в Новосибирске.

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Спортивные зимние развлечения

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На многих общественных пространствах в Новосибирске будут работать катки. Попасть на них можно будет бесплатно, здесь же организуют прокат коньков. Речь идет о следующих локациях:

парк «Затулинский»

парк «У моря Обского»

Михайловская набережная

парк «Березовая роща»

парк «Арена»

парк «Сосновый бор»

парк «Заельцовский»

МАУ «Стадион» (Мичурина, 10)

стадион «Чкаловец» (Республиканская, 12/1)

стадион «Электрон» (Учительская, 42а)

Кроме этого, на всех указанных выше площадках организуют праздничные новогодние зоны, где горожане смогут отдохнуть, в том числе и с детьми. Здесь будут работать детские зимние аттракционы, появятся ледяные и деревянные горки. Самые высокие обещают создать в парке «Заельцовский» на территории «Горячего льда», в парке отдыха «Кольцово» и «Локомотиве». На территории также будет действовать прокат лыж.

Культурные развлечения

Новосибирск по праву может называться не только административной, но и культурной столицей Сибири. Здесь работает множество разнообразных театров.

Театр оперы и балета

В новогодние каникулы пройдут тематические представления по мотивам классических произведений:

«Щелкунчик»

«Конек-Горбунок»

«Любовный напиток».

НОВАТ

Зимний вечер

Дата: 7 января

Стоимость: от 4000 до 7500 рублей

Для зрителей будет звучать камерный ансамбль «Музыка для вас», а солисты исполнят новогодние композиции.

«Красный факел»

лирическая комедия «Пришел мужчина к женщине»

комедия для взрослых «Люди своевременных взглядов»

«Только для женщин»

Детские постановки «Волшебная лампа Аладдина», «Вруляля» и другие

ДК Железнодорожников

Хор Турецкого

Дата: 4 января

Стоимость: 5000 рублей

На праздничном мероприятии артисты исполнят лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, которые звучат только в рамках живых выступлений. Зрители смогут загадать желание под любимую композицию.

Развлечения с детьми

Зоопарк Новосибирска

Здесь не только представлены животные, но работают также океанариум и шоу дельфинов.

Входной билет: 700 рублей (для детей ниже 120 см – 500 рублей, выше – 600 рублей)

Билет на шоу дельфинов: от 1500 рублей

Парк чудес «Галилео»

Цена: от 450 рублей

В удивительном интерактивном музее представлены экспонаты и конструкции с эффектом невероятных иллюзий. Посетители смогут пройтись по огромному зеркальному лабиринту и почувствовать отсутствие притяжения. Гостям разрешают трогать, крутить, нажимать, соревноваться в ловкости и смекалке.

Музей СССР

Здесь представлены исторические экспонаты, которые не оставят равнодушными ни одно поколение. Экспозиция вызывает ностальгию у взрослых, а молодежь узнает много нового об истории быта.

«Вау-музей»

Цена: от 300 рублей.