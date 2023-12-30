Куда сходить в новогодние каникулы в Новосибирске
В Новосибирске в новогодние каникулы сибиряков ждет масса развлечений. Жители и гости города смогут побывать на общественных площадках, увидеть Дедов Морозов, полюбоваться снежными бабами, покататься на горках и на коньках или же окунуться в культурную жизнь столицы Сибири и посетить многочисленные театры, музеи и выставки. «ФедералПресс» представляет каталог развлечений, куда можно пойти в Новосибирске.
Спортивные зимние развлечения
На многих общественных пространствах в Новосибирске будут работать катки. Попасть на них можно будет бесплатно, здесь же организуют прокат коньков. Речь идет о следующих локациях:
- парк «Затулинский»
- парк «У моря Обского»
- Михайловская набережная
- парк «Березовая роща»
- парк «Арена»
- парк «Сосновый бор»
- парк «Заельцовский»
- МАУ «Стадион» (Мичурина, 10)
- стадион «Чкаловец» (Республиканская, 12/1)
- стадион «Электрон» (Учительская, 42а)
Кроме этого, на всех указанных выше площадках организуют праздничные новогодние зоны, где горожане смогут отдохнуть, в том числе и с детьми. Здесь будут работать детские зимние аттракционы, появятся ледяные и деревянные горки. Самые высокие обещают создать в парке «Заельцовский» на территории «Горячего льда», в парке отдыха «Кольцово» и «Локомотиве». На территории также будет действовать прокат лыж.
Культурные развлечения
Новосибирск по праву может называться не только административной, но и культурной столицей Сибири. Здесь работает множество разнообразных театров.
Театр оперы и балета
В новогодние каникулы пройдут тематические представления по мотивам классических произведений:
«Щелкунчик»
«Конек-Горбунок»
«Любовный напиток».
НОВАТ
Зимний вечер
Дата: 7 января
Стоимость: от 4000 до 7500 рублей
Для зрителей будет звучать камерный ансамбль «Музыка для вас», а солисты исполнят новогодние композиции.
«Красный факел»
лирическая комедия «Пришел мужчина к женщине»
комедия для взрослых «Люди своевременных взглядов»
«Только для женщин»
Детские постановки «Волшебная лампа Аладдина», «Вруляля» и другие
ДК Железнодорожников
Хор Турецкого
Дата: 4 января
Стоимость: 5000 рублей
На праздничном мероприятии артисты исполнят лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, которые звучат только в рамках живых выступлений. Зрители смогут загадать желание под любимую композицию.
Развлечения с детьми
Зоопарк Новосибирска
Здесь не только представлены животные, но работают также океанариум и шоу дельфинов.
Входной билет: 700 рублей (для детей ниже 120 см – 500 рублей, выше – 600 рублей)
Билет на шоу дельфинов: от 1500 рублей
Парк чудес «Галилео»
Цена: от 450 рублей
В удивительном интерактивном музее представлены экспонаты и конструкции с эффектом невероятных иллюзий. Посетители смогут пройтись по огромному зеркальному лабиринту и почувствовать отсутствие притяжения. Гостям разрешают трогать, крутить, нажимать, соревноваться в ловкости и смекалке.
Музей СССР
Здесь представлены исторические экспонаты, которые не оставят равнодушными ни одно поколение. Экспозиция вызывает ностальгию у взрослых, а молодежь узнает много нового об истории быта.
«Вау-музей»
Цена: от 300 рублей.
Проекция самых невероятных чудес и научных экспериментов, которые поразят воображение как взрослых, так и детей от 5 лет. Взрослый сможет почувствовать себя ребенком, а ребенок – научным героем.