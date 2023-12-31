На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5,5 км

ТАСС, 31 декабря. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км, сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

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«В 11:50 (02:50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-запад от вулкана», - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале ИВиС сообщили о втором выбросе.

«В 12:15 (03:15 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 71 км на северо-запад от вулкана», - говорится в сообщении.

Код авиационной опасности - оранжевый. Активность вулкана опасна не только для местных, но и международных авиаперевозок.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.