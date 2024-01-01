В Байкальском заповеднике в 2023 году побывали более 50 тыс. туристов

Байкальский заповедник принял в 2023 году более 50 тыс. туристов - на 11% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула.

© Unsplash.com

"В уходящем году заповедник посетили свыше 50 тыс. туристов. Для нас это рекорд. В прошлом году было 45 тыс. человек. Самое главное, это организованные туристы, которые не наносят ущерб природе", - сказал Сутула.

Видео дня

Кроме жителей разных регионов России, в заповеднике побывали гости из Китая, студенты из Лаоса и Казахстана, известный во всем мире блогер-путешественник из Южной Кореи Ким Хен Гук.

"Мы приняли участие в программах для молодежи "Больше, чем путешествие", "Классная страна", в экопросветительском проекте "Байкал без пластика", - рассказал Сутула. - У нас побывали туристы - участники трех рейсов экскурсионного круизного маршрута по следам легендарной "Байкальской переправы". Много людей посетили заповедник в качестве волонтеров".

По нацпроектам "Экология" и "Туризм и индустрия гостеприимства" на особо охраняемой природной территории (ООПТ) в 2023 году возведены гостевые домики, туалеты, обустроены тропинки и ограждения, установлены информационные баннеры и указатели, закуплены дополнительные мусорные контейнеры, построены понтонные причалы, закуплены каяки и сап-борды для водных прогулок.

Все это, подчеркнул директор заповедника, позволяет сохранять экологию Байкала и снизить антропогенную нагрузку.

"Наша главная цель - сохранить территорию Байкальского заповедника и двух вверенных нам в управление заказников - Кабанского и Алтачейского. И на первом месте всегда стоит охрана от пожаров: в 2023 году на ООПТ не было ни одного лесного пожара", - отметил собеседник агентства.

Научные исследования

Большую часть работы коллектива Байкальского государственного заповедника занимает научная деятельность. Одно из направлений - мониторинг дикого северного оленя (лесного подвида) алтае-саянской популяции. Экспедиция на хребте Хамар-Дабан позволила выяснить, что численность вида находится на стабильном уровне - не менее 23 особи.

"Свыше 6 тыс. птиц прошли через руки наших орнитологов, работающих на станции кольцевания. Пернатых отслеживаем в динамике - так происходит изучение состояния популяции видов птиц с точки зрения миграции", - пояснил Сутула.

В этом году, добавил он, продолжились совместные с Московским государственным университетом исследования микропластика в Байкале, со специалистами Ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона ведется работа по определению рекреационной емкости ООПТ. В декабре в Байкальском заповеднике побывали представители миссии ЮНЕСКО.