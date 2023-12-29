В Волгограде в реке обнаружена редкая рыба

«В виду теплого климата налим не особенно частый гость в Волгоградской области, ему не удается вырасти более положенного показателя до 15 кг. Налиму для роста нужна холодная вода, нерест у него в декабре. Многие рыбаки ловят его удилками, я, в качестве кормовой базы для налима предпочитаю ерша. В целом же он не против полакомится и живой рыбой. В этом году мне удалось поймать этого редкого гостя», — дополнил Дмитрий.