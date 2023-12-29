В Волгограде в реке обнаружена редкая рыба
Речь идет о налиме, по словам рыбаков, он очень редкий гость в нашем регионе.
«Те, кто за ним охотится — должен знать его повадки. В этом году налим встречается по моим данным не чаще, чем раньше», — комментирует Илья Горбунков, волгоградец, который возглавляет крупнейшее сообщество в регионе, посвященное рыбалке.
По словам Ильи, сам он в 2023 году налима не встречал, но коллеги-рыбаки рассказывали, что им повезло встретить «редкого гостя».
«Если рыба питается хорошо и человек правильно выбрал место для рыбалки. Возможно, люди иногда в этом году "встречали" налима из-за аномальной жары или потому что осень была довольно теплая — для этой рыбы такие условия важны. Налим «любит» обитать там, где погода ветряная и пасмурная, насколько мне известно», — пояснил рыбак.
По словам рыбака Дмитрия, налим, пожалуй, единственная рыба из семейства тресковых в нашем регионе.
«В виду теплого климата налим не особенно частый гость в Волгоградской области, ему не удается вырасти более положенного показателя до 15 кг. Налиму для роста нужна холодная вода, нерест у него в декабре. Многие рыбаки ловят его удилками, я, в качестве кормовой базы для налима предпочитаю ерша. В целом же он не против полакомится и живой рыбой. В этом году мне удалось поймать этого редкого гостя», — дополнил Дмитрий.
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