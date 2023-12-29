Популярный российский горнолыжный курорт возобновил работу после перерыва

Популярный горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии возобновил работу после шестидневного перерыва. Об этом сообщили в Telegram-канале российского курорта.

В частности, открылись все три канатные дороги: Азау — Кругозор, Кругозор — Мир, Мир — Гарабаши. Также стало известно, что заработали четыре горнолыжные трассы из восьми.