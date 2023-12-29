Популярный российский горнолыжный курорт возобновил работу после перерыва
Популярный горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии возобновил работу после шестидневного перерыва. Об этом сообщили в Telegram-канале российского курорта.
В частности, открылись все три канатные дороги: Азау — Кругозор, Кругозор — Мир, Мир — Гарабаши. Также стало известно, что заработали четыре горнолыжные трассы из восьми.
Ранее сообщалось, что российский горнолыжный курорт Эльбрус закрыли из-за непогоды. Склоны Эльбруса должны были открыться для катания в четверг, 28 декабря, но снежная буря парализовала работу популярного курорта. Уточняется, что ветер на вершинах достигает 20 метров в секунду.
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