Названы самые популярные железнодорожные маршруты в новогодние праздники

Самыми популярными железнодорожными маршрутами у россиян в новогодние праздники стали поездки из Москвы в Петербург и обратно. В топ также попали билеты из Краснодара в Сочи и обратно. Об этом рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

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— Больше всего россиян планируют путешествовать на поезде между Москвой и Санкт-Петербургом: 7,2 процента железнодорожных билетов забронированы из федеральной столицы в северную, а 7,1 процента — обратно, — сообщили аналитики.

Маршруты из Краснодара в Сочи оказались на третьем месте по популярности: такие поездки запланировали 2,5 процента россиян. По обратному маршруту отправятся 2,4 процента жителей страны.

В топе по покупкам железнодорожных билетов оказались маршруты из Москвы в Нижний Новгород и обратно, из Ростова-на-Дону, Казани и Симферополя в столицу. Часто россияне покупают билеты из Краснодара в Москву и обратно, из столицы в Воронеж и обратно, из Саратова, Белгорода, Брянска и Ярославля в Москву, передает данные аналитиков РИА Новости.