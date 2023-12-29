Самый высокогорный курорт в РФ на Эльбрусе открыли после непогоды

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыли после завершения ненастной погоды, информирует администрация туристического объекта. Речь идёт о самом высокогорном курорте России.

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Трассы на склонах высочайшей горы Европы были закрыты несколько дней из-за лавинной опасности. Как отмечают в МЧС, снега на склонах много. Все эти дни работники «Эльбруса» устраняли последствия непогоды.