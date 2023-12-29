Оренбуржье включили в новый турмаршрут «Три Урала за неделю»
В России разработали концепцию путешествия, которое позволит увидеть различия гор Южного, Среднего и Северного Урала за семь дней. Оренбургская область также включена в туристический маршрут.
Всем желающим предлагают рассмотреть пейзажи Южного, Среднего и Северного Урала. Сделать это можно, путешествуя пешком по «Большой Уральской тропе». Это самый протяженный горный маршрут в России, который насчитывает более 2500 километров. А новый организованный тур позволит сократить это исследование.
В рамках одной поездки туристы посетят Долгие горы и Иремель или национальный парк «Таганай». Пройдут по Веселым горам в Висимском заповеднике или побывают на Аракульском Шихане, Мариинске, скалах Семь братьев. Совершат восхождение на гору Качканар или Конжаковский камень.
Инициаторами проекта выступила команда «Большой Уральской тропы». В его реализации участвуют Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская, Свердловская, Челябинская области.
В Оренбуржье проект поддерживают Центр развития туризма, авторы путешествия «Семь вершин степного Урала», туристско-информационный центр города Орска, дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения, Оренбургский государственный университет.
Сейчас разрабатываются сценарии путешествия, рассчитывается стоимость туров. К сотрудничеству подключаются туроператоры. Запустить проект планируется летом 2024 года.
Перемещение между ключевыми точками маршрута будет проходить на автобусе или поезде. В тур «Три Урала за неделю» смогут отправиться путешественники с разным уровнем запросов и физической подготовки.